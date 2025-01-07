10 soruda özel okul ücretleri

Her yıl olduğu gibi 2025'in ilk günlerinde de 1.6 milyondan fazla öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli, özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikâyetçi. Bazı okulların 2-3 kat zam yaptığı yönünde iddialar özellikle sosyal medya platformlarında ve Whatsapp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2025-2026 ücretlerini açıklamadı. Peki zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar? İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar:

1- ZAM ORANI EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 4 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Zam artış oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp 2'ye bölündükten sonra çıkan rakamın üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek belirlenecek.

Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 54.8'in üzerinde olamayacak. Bu formüle göre ara sınıflarda okuyacak öğrenciler için bu oranın üzerinde zam yapılamaz.

2- ORAN YUVARLANABİLİR Mİ?

Hayır. Okullar ara sınıflarda yüzde 54.8'in üzerinde zam yapamaz. Bu oranın yüzde 55'e yuvarlanması dahi yasal olarak mümkün değil. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul 2025-2026 dönemi için ücretini en fazla 154 bin 800 TL yapabilir.

YASAL ORAN ARA SINIFLARDA GEÇERLİ

3- BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM NE KADAR?

Öte yandan yüzde 54.8'lik artış oranı yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerli.

Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dâhil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor. Geçen yıl 300-400 bin TL olan bir lisenin 2025-2026 yılında ücretini 3-4 kat artırması mümkün.

Bazı okulların ilkokul 1'inci sınıf kayıtları 850 bin TL'ye dayandı.

4- ANAOKULLARINDA DURUM NE?

Yasal zam oranından özel okulların anaokulları da muaf. Anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına çıkabiliyor. Örneğin geçen yıl 250 bin TL olan bir anaokulu gelecek yılın ücretini 450 bin TL olarak belirledi.

5- MEB BU ZAMLARA KARŞI ÖNLEM ALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçen hafta yayımladığı ilgili yönetmelikte kademe geçişleriyle (1, 5, 9'uncu sınıflar) ilgili de bir madde yer aldı. Yönetmeliğe "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ibaresi geldi. Ancak yönetmelikte herhangi bir oran bildirilmiyor.

EK HİZMETLERE DE SINIR GELDİ

6- YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENECEK?

Özel okullardaki yemek ve servislerde de bu tavan zam oranı geçerli değil. Bu hizmetlerde bir limit yok. Birçok okulda, lise hariç yemek zorunlu.

Yemek ücretleri yıllık 40 bin TL'den başlıyor. Bazı okullarda KDV dâhil yemek ücreti yıllık 150 bin TL'yi geçti.

7- KİTAP VE KIRTASİYE ÜCRETLERİNE NE OLACAK?

MEB bu yıl özel okulların ara sınıfların kitap, kırtasiye, kıyafet, etüt, yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı vb. hizmetlerine de sınır koydu. Yeni ücretler belirlenirken ÜFE + TÜFE/2 formülü kullanılacak. Bu oran da yüzde 49.8. Öte yandan bu yasal sınır yine okulların 1, 5, 9'uncu sınıfları için geçerli değil.

ERKEN KAYIT VE BURS FIRSATI VAR

8- BURSLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Erken kayıt döneminde özel okullar bursluluk sınavları da yapıyor. Bazı okulların sınavları geçen hafta yapıldı. Çoğu okulun sınavları önümüzdeki hafta yapılacak. Sınavların sonucuna göre öğrenciler, yüzde 100'e varan oranlarda burs kazanabilecek.

9- ERKEN KAYIT İNDİRİMİ NE KADAR?

Özel okullar 2025-2026 eğitim ücretlerini belirledikten sonra ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni ücret üzerinden yüzde 25'lere varan indirimler yapıyor.

10- ÜCRETLER NE ZAMANA KADAR AÇIKLANABİLİR?

Okullar servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini Mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Açıklamayan okullara kayıtlar 2024 ücretlerine göre yapılacak. Okullar servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit edecekler.