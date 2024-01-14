10 soruda özel okullarda zam bilmecesi

Her yıl olduğu gibi 2024'ün ilk günlerinde de 1.5 milyon öğrencinin velisini ilgilendiren özel okullardaki ücret artışları yine gündemde. Çoğu veli özel okullara yapılan fahiş zamlardan şikâyetçi. Bazı okulların yüzde 200'lere varan zam yaptığı yönünde iddialar özellikle sosyal medya platformlarında ve Whatsapp gruplarında yayılmaya devam ediyor. Ancak çoğu okul henüz 2024-2025 ücretlerini açıklamadı. Peki zamlar bu yıl neye göre belirlenecek? Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Erken kayıt indirimleri ne kadar? Yeni bir düzenleme yapılacak mı? İşte tüm detaylar:Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Ağustos ayında aldığı bir kararla 3 yıl öncesine kadar yapılan düzenlemeyi geri getirdi. Buna göre özel okullarda tavan zam oranı yüzde 56.89'un üzerinde olamayacak.Hayır. Okullar ara sınıflarda yüzde 56.89'un üzerinde zam yapamaz. Bu oranın yüzde 57'ye yuvarlanması dahi yasal olarak mümkün değil.Öte yandan yüzde 56.89'luk artış oranı yalnızca ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerli. Eğitim kademelerindeki başlangıç sınıfları, yani 1, 5 ve 9'uncu sınıflar bu düzenlemeye dâhil değil. İşte en fazla zamlar da bu kademlerde yapılıyor.Yasal zam oranından özel okulların anaokulları da muaf. Anaokullarındaki ücret artışları da 2-3 katına çıkabiliyor. Örneğin geçen yıl 150 bin TL olan bir anaokulu gelecek yılın ücretini 400 bin TL olarak belirledi.Ek hizmetlerde bir limit yok. Birçok okulda da, lise hariç yemek zorunlu. Servis, kitap, yemek okullar tarafından ekstra gelir kaynağı olarak değerlendiriliyor.Özel okullar 2024-2025 eğitim ücretlerini belirledikten sonra ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni ücret üzerinden yüzde 25'lere varan indirimler yapıyorErken kayıt döneminde özel okullar bursluluk sınavları da yapıyor. Bazı okulların sınavları geçen hafta yapıldı. Çoğu okulun sınavları ise bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta yapılacak. Sınavların sonucuna göre öğrenciler, yüzde 100'e varan oranlarda burs kazanabilecek.Veliler oranın yüksek olduğunu düşünürken okullar ise öğretmen maaşları başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle zam oranının artırılmasını bekliyor.Hem özel okullar hem de veliler eğitimden alınan KDV oranının kaldırılmasını istiyor. Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltildi.Zam oranı bu şekilde kalırsa orta segmente hitap eden 2 bine yakın okulun kapanabileceği öngörülüyor. Bu okulların varlığı için MEB'in yeni düzenleme yapabileceği öğrenildi.