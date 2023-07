10 soruda tercihin en çok merak edilenleri

3.5 milyondan fazla adayın yarıştığı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi bugün başlıyor. Tercihler 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Şimdi en az sınava hazırlık kadar dikkat isteyen ve ince elenip sık dokunması gereken bir dönem var. Adayların her yıl benzer konularla ilgili kafalarında soru işaretleri bulunuyor. Peki bu sorular neler? İşte tercihle ilgili en çok merak edilen konular ve yanıtları:Bu yıl önlisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarıyla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaştı.Öncelikle ilgi ve yeteneklerinize uygun bir liste hazırlamalısınız. Adaylar listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı. Sonrasında sıralamalarına yakın olan, üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2022 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne alarak tercihte bulunmalı.Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercih yapmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör. Daha detaylı incelemeler için YÖK ATLAS verilerine bakılmalı. Adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.Puanı yüksek bir aday son tercihi de olsa daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan puanın yüksek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek, sıralama olarak önde olması demektir.Tercih yapmak puanı düşürmez.Burada önemli olan bir yükseköğretimprogramına yerleştirilmektir. Biryükseköğretim programına yerleştirildiğinizde,ister kayıt yaptırın isteryaptırmayın, OBP katkınız yarı yarıyaazalacaktır.Tercih işlemi için belirtilen songün-saate kadar, internet ortamındatercih listesinde değişiklik yapılabilir.2 ya da 4 yıllık herhangi bir bölümeyerleştirildiğinizde bir sonraki yılOrtaöğretim Başarı Puanı'nız (OBP)yarı yarıya düşer.YKS sonuçlarına göre bir programakayıt hakkı kazanan adaylarınkayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül2023 tarihleri arasında, elektronikkayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleriarasında yapılacak.Tıp, diş hekimliği, eczacılık,hukuk, mimarlık, mühendislik veöğretmenlik programlarını tercihedebilmek için gerekli olan en düşükbaşarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.Buna göre, bu yılki hukuk programlarınayerleştirme işlemlerindeEA en düşük 125 bininci, mühendislikprogramlarına yerleştirme işlemlerindeSAY en düşük 300 bininci,mimarlık programlarına yerleştirmeişlemlerinde SAY en düşük 250bininci, tıp programlarına yerleştirmeişlemlerinde SAY en düşük50 bininci, öğretmenlik programlarınayerleştirme işlemlerinde ilgilipuan türünde en düşük 300 bininci,eczacılık programlarına yerleştirmeişlemlerinde SAY en düşük 100bininci, diş hekimliği programlarınayerleştirme işlemlerinde SAY endüşük 80 bininci olmak gerekecek.