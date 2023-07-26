10 soruda tercihin en çok merak edilenleri

3.5 milyondan fazla adayın yarıştığı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih dönemi bugün başlıyor. Tercihler 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Şimdi en az sınava hazırlık kadar dikkat isteyen ve ince elenip sık dokunması gereken bir dönem var. Adayların her yıl benzer konularla ilgili kafalarında soru işaretleri bulunuyor. Peki bu sorular neler? İşte tercihle ilgili en çok merak edilen konular ve yanıtları:
1- Üniversitelerde toplam kaç kontenjan var?
Bu yıl önlisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarıyla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor. 34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dâhil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaştı.
2- Tercihlerde en önemli kriter ne olmalı?
Öncelikle ilgi ve yeteneklerinize uygun bir liste hazırlamalısınız. Adaylar listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı. Sonrasında sıralamalarına yakın olan, üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2022 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne alarak tercihte bulunmalı.
3-Tercihler sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Kaç tercihte bulunulacak?
Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercih yapmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör. Daha detaylı incelemeler için YÖK ATLAS verilerine bakılmalı. Adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
4- Tercih listemde son sıraya yazdığım bir bölümü benden daha düşük puanlı birisi ilk sıraya yazarsa kim daha avantajlıdır? Tercih sıralaması bu anlamda önemli midir?
Puanı yüksek bir aday son tercihi de olsa daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan puanın yüksek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek, sıralama olarak önde olması demektir.
OBP UYARISI
6- Tercih yaptığım halde yerleştirilemezsem seneye puanım düşer mi?
Tercih yapmak puanı düşürmez.
Burada önemli olan bir yükseköğretim
programına yerleştirilmektir. Bir
yükseköğretim programına yerleştirildiğinizde,
ister kayıt yaptırın ister
yaptırmayın, OBP katkınız yarı yarıya
azalacaktır.
7- Tercihlerimi ÖSYM'ye gönderdikten sonra değişiklik yapmak mümkün mü?
Tercih işlemi için belirtilen son
gün-saate kadar, internet ortamında
tercih listesinde değişiklik yapılabilir.
8- Bir bölüme yerleştiğimde bir sonraki yıl puanım düşer mi?
2 ya da 4 yıllık herhangi bir bölüme
yerleştirildiğinizde bir sonraki yıl
Ortaöğretim Başarı Puanı'nız (OBP)
yarı yarıya düşer.
9- Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
YKS sonuçlarına göre bir programa
kayıt hakkı kazanan adayların
kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül
2023 tarihleri arasında, elektronik
kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri
arasında yapılacak.
10 - Bu yıl başarı sıralaması uygulaması devam edecek mi?
Tıp, diş hekimliği, eczacılık,
hukuk, mimarlık, mühendislik ve
öğretmenlik programlarını tercih
edebilmek için gerekli olan en düşük
başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.
Buna göre, bu yılki hukuk programlarına
yerleştirme işlemlerinde
EA en düşük 125 bininci, mühendislik
programlarına yerleştirme işlemlerinde
SAY en düşük 300 bininci,
mimarlık programlarına yerleştirme
işlemlerinde SAY en düşük 250
bininci, tıp programlarına yerleştirme
işlemlerinde SAY en düşük
50 bininci, öğretmenlik programlarına
yerleştirme işlemlerinde ilgili
puan türünde en düşük 300 bininci,
eczacılık programlarına yerleştirme
işlemlerinde SAY en düşük 100
bininci, diş hekimliği programlarına
yerleştirme işlemlerinde SAY en
düşük 80 bininci olmak gerekecek.