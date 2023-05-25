100 bin öğrenciye burs müjdesi

3 Eylül'de düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 70 bin olan kontenjanı bu yıl 100 bine çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Geriye kalan 30 bin kapasiteyi deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar bu burstan yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz" dedi. Öğrencilere 863 TL burs imkânı sağlanacak. Sınav için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dâhil olmak üzere 12'nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin girebilme hakkı var. Bu yılki sınavlarda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) olduğu gibi konu daraltılması yapıldı. Bakan Özer, "Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız" açıklamasını yaptı. SABAH