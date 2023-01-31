100 Km Kaç Litre Benzin Yakar? 100 Kilometre Yolda Kaç Litre Benzin, Mazot, Motorin ve LPG Yakar?

100 km kaç litre benzin yakar gibi bir sorunun cevabına ulaşılabilir. Cevap için ise yakıt tüketimi hesaplama formülüyle işlem gerçekleşir. Burada önemli olan arabanın benzin, mazot, motorin ve LPG olan yakıtlardan hangisine sahip olduğudur. Bilinmesi gereken unsurla beraber sorular sorulmaya başlanabilir. 100 kilometre kaç tl benzin yakar ilk sorudur. Bir araba 100 km'de ne kadar gaz yakar ikinci soru olarak kabul edilebilir. Yine 100 km kaç litre mazot yakar da diğerlerinden farklı yakıt türünü ifade eden bir sorudur.

100 Km Kaç Litre Benzin Yakar?

Eğer bir arabaya sahipseniz yakıtından motoruna kadar birçok parçasıyla ilgili bilgi sahibi olmak istersiniz. Araba denince akla genellikle bir yolculuk, seyahat etme ya da bir yerden diğer bir yere gitme gibi tanımlar aklımıza gelir. Dolayısıyla arabanın hareket halinde olmayı ifade ettiği söylenebilir. Arabanın bir yerden diğer bir yere gitmesini sağlayacak şey yakıtıdır. Aynı zamanda araba yakıtı da birden fazla türe sahiptir. Yani benzin, mazot, motorin ya da LPG, araba yakıtları adı altında bahsedebileceğimiz şeylerdir. Bir arabanın 100 kilometrede kaç litre benzin hesapladığını bulmak için formül vardır. Daha sağlıklı bir hesaplama için arabanızın motorunun hacmi ve bununla birlikte hangi yakıt türünü kullandığınız da çok önemlidir.

Yakıt Tüketimi Hesaplama

Bir aracın 100 kilometrede kaç litre benzin, mazot, motorin ya da LPG yaktığı değişmektedir. Çünkü motor hacmi gibi faktörler devreye girdiğinden yakıt türü yakımı daha ekonomik ya da daha pahalı olmaktadır. Bu konuda kabul edilen bir formül vardır. Bu formül ise şu şekildedir: Örneğin arabanızın deposu 46 litre ve siz 46 litre deponun hepsini 400 tl ye doldurdunuz. Dolayısıyla 400 tl ile 46 litrelik depoyu doldurmuş oldunuz. 500 km gittikten sonra 46 litrelik deponun bittiğini gördünüz. İşte burada 400'ü 500'e bölerek yakıt tüketimi hesaplanır. Yani bu özellikteki bir araç kilometre başına 0,80 kuruş yakmaktadır.

100 Kilometre Yolda Kaç Litre Benzin, Mazot, Motorin ve LPG Yakar?

Aracınızın motor hacmi, markası, modeli gibi faktörlere göre kaç litre yakıt yaktığı değişmektedir. Ortalama değerler göz önünde bulundurularak aracın yakıt türüne göre 100 kilometrede kaç litre yakıt yaktığı aşağıda verilmiştir.

100 kilometre yolda kaç litre motorin yaktığı yaklaşık olarak 4 ya da 5 litredir.

100 kilometre yolda kaç litre mazot yaktığı yaklaşık olarak 4 ya da 5 litredir.

100 kilometre yolda kaç litre LPG yaktığı yaklaşık olarak 10 litredir.