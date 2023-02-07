100 Km Kaç Saat? Otobüsle, Uçakla ve Arabayla 100 Kilometre Kaç Saat Sürer?

İster otobüs veya uçak ister şahsi araç olsun yolculuk süresini hesaplamak isteyenler, 100 km kaç saat sürer sorusuna yanıt arar. Bizzat şahsi arabaları ile yola çıkacak olanlar, 100 km arabayla kaç saat ve ne kadar sürer diye düşünür. Özellikle gidecekleri yere acilen varmayı isteyen yolcular, otobüsle 100 km kaç saat sürer diye merak edebilir. 100 km'lik bir mesafe ne kadar sürede katedilir?

100 Km Kaç Saat Sürer?

Bu, tercih edilen araca ve hıza bağlı olarak değişir. Kendi otomobilleri ile seyahat edecek olan kişilerin bazı hız sınırı kurallarına uymaları gerekir. Tabi benzer kurallar diğer taşıt kullanıcıları için de geçerlidir.

Hız sınırı seviyeleri, molalar ve diğer etkenler düşünüldüğünde 100 km bir yol, otobüs ile yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika ile 2 saat kadar sürer. Bu süre otomobil ile daha da kısalarak 50 dakika veya 1 saate kadar düşer. Yolculuk için treni tercih edecek olanlar ise 100 km'lik bir yolu, 20 veya 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlayabilir.

Otobüs ve Otomobiller için Hız Sınırı Ne Kadar?

Bir otomobil için şehir içindeki hız sınırı 50 km'dir. Şehirler arası yolculukta ise bu rakam 90 km'ye çıkar. Bölünmüş yoldaki hız sınırı 110 km iken otobanda ise 120 km seviyeye kadar çıkmak mümkündür.

Otobüsler için geçerli olan hız sınırı rakamları ise şehir içinde 50 km, şehir dışında ise 80 km'dir. Bölünmüş yol ise 90 km, otobandaki maksimum seviye ise 100 km'dir. Daha hızlı varmak için hız sınırlarını aşmak hem trafik kurallarına aykırı hem de tehlikeli bir davranıştır. Bu yüzden asla ortalama hız sınırı aşılmamalıdır.