100 Metre Koşu Kuralları - Atletizmde 100 Metre Koşu Bitiş Kuralları Nelerdir?

Atletizmin en heyecan verici ve en çok ilgi çeken dallarından biri olan 100 metre koşusu, hızın ve patlayıcı gücün ön planda olduğu bir yarış türüdür. Kısa mesafede maksimum performans sergilenmesi gereken bu yarışta, belirli kurallar çerçevesinde hareket edilmesi zorunludur. 100 metre koşu kuralları ve atletizmde 100 metre koşu bitiş kuralları nelerdir sorusunun cevabı sayesinde bu sporu daha iyi anlamamız mümkün.

100 Metre Koşu Kuralları

Başlangıç Pozisyonu (Start): Yarışçılar, yarışın başlangıcında start bloklarına yerleşir. "Hazır" ve "Başla" komutları hakem tarafından verilir. "Başla" komutu genellikle tabanca sesiyle duyurulur. Yanlış Başlama (False Start): Bir sporcunun, start sinyalinden önce hareket etmesi yanlış başlama olarak kabul edilir. Kurallar gereği, bir sporcu yanlış start yaparsa diskalifiye edilir. Önceden bir kez uyarı hakkı varken, güncel kurallarda ilk yanlış start yapan yarışmacı direkt olarak yarış dışı bırakılır. Koşu Şeridi (Lane): 100 metre yarışında her sporcuya özel bir şerit (kulvar) verilir ve yarış boyunca bu şerit içinde koşmaları gerekir. Şerit dışına çıkan sporcular diskalifiye edilebilir.

Atletizmde 100 Metre Koşu Bitiş Kuralları Nelerdir?

Yarışın en kritik anı bitiş çizgisidir. Bu noktada kimin kazandığı bazen saliselerle belirlenir. İşte bitişle ilgili temel kurallar: