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Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:49 Son Güncelleme: 24.12.2021 10:49

100’ün Çarpanları Nelerdir? 100 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

100’ün Çarpanları Nelerdir? 100 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte doğal sayılarla ilgili pek çok konu bulunmaktadır. Bunlardan çoğu birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip konulardır. Çarpanlar ve bölme konusu da bu tarz konulara örnek verilebilir. Bazı sayılar vardır ki günümüzdeki çoğu işlemde kullanılmakta ve karşımıza çıkmaktadır. 100 sayısı bu açıklamaya en büyük örnektir. Pek çok defa kullanılsa da çarpanlarının kesinlikle bilinmesi gereklidir. Buna göre 100’ün çarpanları nelerdir? 100 sayısının çarpanları nelerdir?

Her doğal sayının kesinlikle 2 tane çarpanı vardır. Bu garanti çarpanlar 1 ve sayısının kendisidir. Ayrıca sadece bahsettiğimiz bu 2 çarpanı barındıran sayılara matematikte asal sayılar denilmektedir. Bu açıdan baktığımızda asal sayılar da oldukça önemlidir ve pek çok konuyu çözümlemede yapı taşıdır. 100 sayısının da bazı asal çarpanları bulunmaktadır.

100 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur

Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayıyı tam bölmektedir Bu nedenle çarpanlar konusu direkt olarak bölme ve bölünebilme konusuyla yakından ilişkilidir. Görüldüğü gibi bu konular oldukça temeldir. 100 sayısının çarpanlarını bulurken bazı işlemleri takip etmek gerekmektedir. Öncelikle ikili çarpım işlemi yaparak 100 sayısının çarpan listesini oluşturabilirsiniz. Burada iki tane doğal sayı seçerek bunların çarpımının 100'ü vermesi gereklidir. Bu yöntemin haricinde 1'den başlayarak 100'ün kareköküne kadar olan tüm doğal sayılar teke teker 100'e bölünür ve 100'ü bölen sayılar çarpan listesine eklenirken bölme işlemi sonucunda elde edilen sayılar da çarpan listesine eklenmektedir.

100 Sayısının Çarpanları Nelerdir

100 sayısının çarpanlarının bulurken 2 yöntem göstermiştik. Bu iki işlem sonucunda 100 sayısının asal çarpanlarıyla birlikte toplam 8 tane çarpanı karşımıza çıkmaktadır. Bu çarpanlar aynı zamanda 100 sayısının pozitif tam sayı bölenleri olarak ifade edilmektedir. 100'ün çarpanları 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50, 100 olarak ifade edilmektedir. Bunun yanında bu çarpan listesi ikili çarpım şeklinde de gösterilmektedir:

  • 1 x 100 = 100
  • 2 x 50 = 100
  • 4 x 25 = 100
  • 5 x 10 = 100

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100’ün Çarpanları Nelerdir? 100 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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