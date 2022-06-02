11. dönem mezunlarından 82 tıp doktoru hekimlik yemini etti

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık bilimleri alanında Türkiye'nin, ilk sağlık üniversitesi olarak, bugüne kadar 853 hekim ve 141 uzman hekim yetiştirdi. Öğrenci odaklı hibrid eğitim modeliyle sağlık bilimleri alanındaki eğitimi ve benzer şekilde kurduğu uygulama ve araştırma merkezleriyle de hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu modelini ülkemize kazandırarak; toplamda bugüne kadar 611 psikolog, bin 414 hemşire, bin 157 fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, ebe ve sağlık yöneticisi ile 4 bin 344 sağlık teknikeri ve 280 yüksek lisans, 14 doktora öğrencisi mezun etti.

ALANINDA KENDİNİ KANITLAMIŞ EĞİTMEN KADRO

Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten bilimin aydınlatıcı gücü ve alanlarında kendini kanıtlamış uzman eğitmen kadrosuyla eğitimde önemli ilkleri sağlık dünyasına ve insanlığa kazandıran ve pek çok başarıya imza atan Demiroğlu Bilim Üniversitesi "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle Tıp Fakültesi öğrencilerini "Beni Türk Hekimlerine Emanet ediniz" diyerek mezun etti.