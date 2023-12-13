“11. Engelsiz Bilişim Günleri”

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın ev sahipliği yaptığı ve yoğun katılımla gerçekleşen vizyon toplantısına; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erhan Elibol, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. M. Özhan Kalaç, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fahriye Altınay, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Dört oturumdan oluşan toplantıda; "Türkiye'de Başarılı Engelsiz Bilişim Uygulamaları", "Alo 123 Talep Yönetim Sistemi", "Erişilebilir Uygulamalar", "Yapay Zekâ Destekli Dijital Erişilebilirlik Çözümleri", "KKTC'de Engelsiz Bilişim Çalışmaları Süreci", "SKA Çalışmaları ve Engelsiz Bilişim" ve "KKTC Engelsiz Bilişim Çalışmalar" başlıkları ele alındı.

KKTC'de bulunan 6 bin 500'e yakın engelli vatandaşın topluma kazandırılmasının en önemli hedefleri arasında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Onların sıkıntılarını görmezden gelmemiz mümkün değil. Onların ihtiyaçları için tek yürek çalışıp, engellerini aşmak bize yakışandır. Türkiye ile süren işbirliklerimiz bu alanda da devam edecektir. Tek yürek, elimizdeki imkanları sonuna kadar değerlendirip engelli bireylerimiz için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz" dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, "Engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılımındaki engelleri azaltarak, toplumun her kesiminin bilgiye eşit şekilde ulaşmasını ve eşitsizliklerin azaltılmasını amaçlıyoruz.. "Engelsiz bilişim, sadece bir etik sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve eşitlik için kritik bir öneme sahiptir. Bilim dünyasını sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlileri ile bir araya getiren bu anlamlı vizyon toplantısında ele alınacak konuların; engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak somut sonuçları olacağına eminim" diye konuştu.