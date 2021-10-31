11. Sınıf Beden Eğitimi ve Spor konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Beden Eğitimi konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Eğitim- öğretim hayatımızda tıpkı diğer dersler gibi büyük öneme sahip derslerden biri de beden eğitimi ve spor dersidir. Öğrencilere hem fiziki hem de ruhsal pek çok faydası bulunan beden eğitimi dersi ve 11. Sınıf beden eğitimi ve spor müfredatı ile ilgili tüm merak edilenler…

Hareket yetkinliği/ Hareket becerileri

Serbest hareketleri grup hâlinde uygular.

Seçili spor dalına özgü ısınma hareketlerini uygular.

Seçili spor dalına özgü kuralları uygular.

Seçili spor dalına özgü hareketleri açıklar.

Seçili spor dalına özgü temel hareketleri uygular.

Fiziksel etkinlikleri koordineli bir şekilde yapar.

Seçili spor dalına özgü birleşik hareketleri uygular.

Seçili spor etkinliklerinde takım ruhu ilkelerini uygular.

Aktif ve sağlıklı hayat/ Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri

Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılır.

Kendisine uygun fiziksel etkinlik hedefleri belirler.

Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemleri alır.

Serbest zaman etkinliklerinin birey açısından yararlarını açıklar.

Serbest zaman etkinliklerinin sosyal hayata etkisini açıklar.

Seçili spor dalına özgü etkinliklerde kendisi ve çevresi ile ilgili güvenlik önlemlerini alır.

Verilen ritme uygun hareketi kompozisyon içerisinde yapar.

Seçili spor etkinliklerinde empati kurarak hareket eder.

Seçili spor dalına özgü yöresel müzikleri, geleneksel oyunları ve halk danslarını tanır.

Seçili spor etkinliklerinde dürüstlük ve adil olma ilkelerini açıklar.

Sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini açıklar.

Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlık ve bağımlılıkların zararlarını açıklar.

Beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen alışkanlık ve bağımlılıkların zararlarını açıklar.

Fiziksel uygunluğu geliştirmek için düzenli fiziksel etkinlikler yapar.

Kendisine uygun fiziksel etkinlik hedefleri belirler.

Spor bilinci ve organizasyonları

Uluslararası spor organizasyonlarının amaçlarını açıklar.

Olimpiyat oyunları ve spor organizasyonlarının ev sahibi ülkeler üzerindeki etkilerini açıklar.

Centilmenlik kavramını açıklar.

Sporda centilmenliğin gerekliliğini ifade eder.

Sporun toplum üzerindeki etkisini açıklar.

Dopingin sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

Sporda dürüst olmanın gerekliliğini açıklar.

Spor organizasyonlarına katılmanın önemini açıklar.

Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz