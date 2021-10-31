11. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Doğayı anlamak, detayına inmek, canlıların esrarengiz hayatlarını tanımak hem çok ilginçtir hem de bir o kadar eğlenceli ve şaşırtıcıdır. Canlıların yaşamına ve bilimsel olarak hayattaki mücadelelerine tanıklık etmenin bir yolu da lise yıllarında aldığımız eğitimlerden geçiyor. 11. Sınıf biyoloji dersi de bunlardan sadece birisi. İşte, 11. Sınıf biyoloji dersi ve konularına dair tüm merak edilenler…

11. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1-İnsan Fizyolojisi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları

Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar

Sinir Sistemi Rahatsızlıkları

Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi

Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması

Destek ve Hareket Sistemi

Destek ve Hareket Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Destek ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları

Destek ve Hareket Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Sindirim Sistemi

Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları

Sindirim Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Dolaşım Sistemleri

Kalbin, Damarların ve Kanın Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Lenf Dolaşımı

Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları

Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Bağışıklık Sistemi

11. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

Solunum Sistemi

Solunum Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere

Gaz Taşınması

Solunum Sistemi Rahatsızlıkları

Solunum Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Üriner Sistem

Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü

Üriner Sistem Rahatsızlıkları

Üriner Sistemin Sağlıklı Yapısının Korunması

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

2-Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Komünite Ekolojisi

Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler

Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet

Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler

Popülasyon Ekolojisi