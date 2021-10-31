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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:53 Son Güncelleme: 31.10.2021 09:53

11. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

11. sınıf biyoloji dersi iki ünite içerisinde ancak uzun konu başlıkları içeren bir müfredata sahiptir. Özellikle insan fizyolojisinin yoğun anlatıldığı bir yıl olan 11. Sınıf biyoloji dersi sondan bir önceki ders olması nedeniyle de oldukça öneme sahiptir. Peki, MEB 2021-2022 11. Sınıf biyoloji konuları nelerdir?

Doğayı anlamak, detayına inmek, canlıların esrarengiz hayatlarını tanımak hem çok ilginçtir hem de bir o kadar eğlenceli ve şaşırtıcıdır. Canlıların yaşamına ve bilimsel olarak hayattaki mücadelelerine tanıklık etmenin bir yolu da lise yıllarında aldığımız eğitimlerden geçiyor. 11. Sınıf biyoloji dersi de bunlardan sadece birisi. İşte, 11. Sınıf biyoloji dersi ve konularına dair tüm merak edilenler…

11. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1-İnsan Fizyolojisi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem, Duyu Organları

  • Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Endokrin Bezler ve Salgıladıkları Hormonlar
  • Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
  • Sinir Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
  • Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi
  • Duyu Organlarının Sağlıklı Yapısının Korunması

Destek ve Hareket Sistemi

  • Destek ve Hareket Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Destek ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları
  • Destek ve Hareket Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Sindirim Sistemi

  • Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
  • Sindirim Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Dolaşım Sistemleri

  • Kalbin, Damarların ve Kanın Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Lenf Dolaşımı
  • Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları
  • Dolaşım Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
  • Bağışıklık Sistemi

11. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

Solunum Sistemi

  • Solunum Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere
  • Gaz Taşınması
  • Solunum Sistemi Rahatsızlıkları
  • Solunum Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Üriner Sistem

  • Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü
  • Üriner Sistem Rahatsızlıkları
  • Üriner Sistemin Sağlıklı Yapısının Korunması

Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

  • Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
  • Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması
  • İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci

2-Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

Komünite Ekolojisi

  • Komünitenin Yapısına Etki Eden Faktörler
  • Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet
  • Komünitede Türler Arasında Simbiyotik İlişkiler

Popülasyon Ekolojisi

  • Popülasyonun Yapısı ve Dinamikleri

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11. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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