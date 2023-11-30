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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Dersleri - Lise 3‘te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:15 Son Güncelleme: 30.11.2023 15:15

11. Sınıf Dersleri - Lise 3‘te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

11. sınıf eğitim serüveninin belki de en heyecan verici dönemlerinden biridir.11. sınıf, öğrenme yolculuğunun ortasında bir dönem, bilgiye açılan yeni kapıların aralandığı bir zaman dilimidir. Bu yolculukta 11.sınıf dersleri neler, Lise 3’te hangi dersler var ve kaç ders görülüyor gibi sorular öğrencilere rehberlik ederek ve destekleyerek bilgi dünyasında daha derinlere inmesine yardımcı olacak birçok fırsat ve kaynakları ortaya çıkartmaktadır.

11. Sınıf Dersleri - Lise 3‘te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

11. sınıf öğrencisinin kendi potansiyelini keşfetme, ilgi alanlarına derinlemesine dalmaya başlama ve gelecek planlarını şekillendirme aşamasıdır. Yolculuğun ortasında, öğrenciler hem geçmişten aldıkları derslerle hem de geleceğe yönelik umutlarıyla bir arada yürürler. Heyecan verici, keşif dolu bu dönemde, 11. sınıf dersleri neler, Lise 3'te hangi dersler var ve kaç ders görülüyor şeklindeki sorular her bir öğrencinin kendi benzersiz yolculuğunu yaşamasını sağlar ve yeni kapıları aralar.

11. Sınıf Dersleri

  1. Sayısal Dersleri
  • Temel Matematik
  • Seçmeli Matematik
  • Seçmeli Fizik
  • Seçmeli Kimya
  • Seçmeli Biyoloji
  • Astronomi ve Uzay Bilimleri
  • Matematik Tarihi ve Uygulamaları
  • Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

  1. Eşit Ağırlık Dersleri
  • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
  • Diksiyon ve Hitabet
  • Osmanlı Türkçesi
  • İslam Kültür ve Medeniyeti
  • İslam Bilim Tarihi
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Mantık

  1. Sözel Dersleri
  • Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı
  • Diksiyon ve Hitabet
  • Osmanlı Türkçesi
  • İslam Kültür ve Medeniyeti
  • İslam Bilim Tarihi
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Mantık

  1. Ortak Dersler
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • Tarih
  • Felsefe
  • Birinci Yabancı Dil (İngilizce)
  • İkinci Yabancı Dil (Almanca)
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • Görsel Sanatlar / Müzik

Lise 3'te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

Lise 3. sınıfta genellikle öğrencilere belirli bir müfredat çerçevesinde çeşitli dersler sunulur. Ancak, ülkeler, okullar ve eğitim sistemleri arasında farklılıklar olabilir. Genelde, lise 3. sınıf müfredatında sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere farklı alanlarda dersler bulunabilir. Ayrıca, seçmeli dersler ve proje çalışmaları da programa dahil edilebilir. Lise 3. sınıfta genellikle haftada ortalama 30-40 ders saati bulunabilir ancak bu okula bağlı olarak değişebilir.

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11. Sınıf Dersleri - Lise 3‘te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?
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