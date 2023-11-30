11. Sınıf Dersleri - Lise 3‘te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

11. sınıf öğrencisinin kendi potansiyelini keşfetme, ilgi alanlarına derinlemesine dalmaya başlama ve gelecek planlarını şekillendirme aşamasıdır. Yolculuğun ortasında, öğrenciler hem geçmişten aldıkları derslerle hem de geleceğe yönelik umutlarıyla bir arada yürürler. Heyecan verici, keşif dolu bu dönemde, 11. sınıf dersleri neler, Lise 3'te hangi dersler var ve kaç ders görülüyor şeklindeki sorular her bir öğrencinin kendi benzersiz yolculuğunu yaşamasını sağlar ve yeni kapıları aralar.

11. Sınıf Dersleri

Sayısal Dersleri

Temel Matematik

Seçmeli Matematik

Seçmeli Fizik

Seçmeli Kimya

Seçmeli Biyoloji

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik Tarihi ve Uygulamaları

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

Eşit Ağırlık Dersleri

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı

Diksiyon ve Hitabet

Osmanlı Türkçesi

İslam Kültür ve Medeniyeti

İslam Bilim Tarihi

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık

Sözel Dersleri

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı

Diksiyon ve Hitabet

Osmanlı Türkçesi

İslam Kültür ve Medeniyeti

İslam Bilim Tarihi

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık

Ortak Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Felsefe

Birinci Yabancı Dil (İngilizce)

İkinci Yabancı Dil (Almanca)

Beden Eğitimi ve Spor

Görsel Sanatlar / Müzik

Lise 3'te Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

Lise 3. sınıfta genellikle öğrencilere belirli bir müfredat çerçevesinde çeşitli dersler sunulur. Ancak, ülkeler, okullar ve eğitim sistemleri arasında farklılıklar olabilir. Genelde, lise 3. sınıf müfredatında sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere farklı alanlarda dersler bulunabilir. Ayrıca, seçmeli dersler ve proje çalışmaları da programa dahil edilebilir. Lise 3. sınıfta genellikle haftada ortalama 30-40 ders saati bulunabilir ancak bu okula bağlı olarak değişebilir.