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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:55 Son Güncelleme: 31.10.2021 09:55

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Allah tüm insanları ona kulluk etsinler diye yaratmıştır. Bu yegâne düsturu yaşayabilmenin ve yaşatabilmenin tek adresi de İslam’dır. İlk önce ailemiz ile başlayan din eğitimi ilerleyen zamanla eğitim ve öğretim sürecinde okullarda da daha detaylı bir şekilde verilmeye başlanır. 11. Sınıfta alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de bu eğitim süreçlerinden biridir. Peki, MEB 2021-2022 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir?

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 5 ana başlık altında konular işlenmektedir. Hz. Peygamberin hayatı, ahlak, din, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi konuların anlatıldığı 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve müfradatı nedir?

11. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

1- Dünya Ve Ahiret

  • Varoluşun ve Hayatın Anlamı
  • Ahiret Alemi
  • Ahirete Uğurlama
  • Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler

2- Kur'an'a Göre Hz. Muhammed

  • Hz. Muhammed'in Şahsiyeti
  • Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü
  • Hz. Muhammed'e Bağlılık ve İtaat
  • Kur'an'dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler

3-Kuran'da Bazı Kavramlar

  • İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet
  • Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
  • Allah İçin Samimiyet: İhlas
  • Allah'ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
  • Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
  • Allah Yolunda Mücahede: Cihat
  • İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel
  • Kur'an'dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler

11. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI

4- İnançla İlgili Meseleler

  • İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
  • Yeni Dini Hareketler
  • Kur'an'dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet ve Lokman Suresi 27. Ayet

5-Yahudilik Ve Hıristiyanlık

  • Yahudilik
  • Hristiyanlık

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11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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