11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 5 ana başlık altında konular işlenmektedir. Hz. Peygamberin hayatı, ahlak, din, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi konuların anlatıldığı 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve müfradatı nedir?
11. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
1- Dünya Ve Ahiret
- Varoluşun ve Hayatın Anlamı
- Ahiret Alemi
- Ahirete Uğurlama
- Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler
2- Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
- Hz. Muhammed'in Şahsiyeti
- Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü
- Hz. Muhammed'e Bağlılık ve İtaat
- Kur'an'dan Mesajlar: Ahzâb Suresi 45-46. Ayetler
3-Kuran'da Bazı Kavramlar
- İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet
- Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
- Allah İçin Samimiyet: İhlas
- Allah'ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
- Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
- Allah Yolunda Mücahede: Cihat
- İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel
- Kur'an'dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler
11. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
4- İnançla İlgili Meseleler
- İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
- Yeni Dini Hareketler
- Kur'an'dan Mesajlar: Enam Suresi 59. Ayet ve Lokman Suresi 27. Ayet
5-Yahudilik Ve Hıristiyanlık