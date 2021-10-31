Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:55 Son Güncelleme: 31.10.2021 09:55

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Allah tüm insanları ona kulluk etsinler diye yaratmıştır. Bu yegâne düsturu yaşayabilmenin ve yaşatabilmenin tek adresi de İslam’dır. İlk önce ailemiz ile başlayan din eğitimi ilerleyen zamanla eğitim ve öğretim sürecinde okullarda da daha detaylı bir şekilde verilmeye başlanır. 11. Sınıfta alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de bu eğitim süreçlerinden biridir. Peki, MEB 2021-2022 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları nelerdir?