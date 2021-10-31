11. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Felsefe dersinde ilk öğretilen şey kelimenin anlamıdır. Bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe bir bilim dalı olmakla beraber aynı zamanda bilgiye, hikmete, ilme duyulan merak ve bu merak neticesinde ortaya çıkmış bit düşünce sistemidir. 10. ve 11. Sınıflarda görülen bir ders olan felsefe öğrencilere hem felsefenin ne olduğu konusunda fikir verirken aynı zamanda düşünmeye ve sorgulamaya da yardımcı olmaktadır. İşte, 11. Sınıf felsefe konuları ve müfredat…
11. SINIF 1. DÖNEM FELSEFE KONULARI
1-MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
- Felsefenin Ortaya Çıkışı
- MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
2-MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
11. SINIF 2. DÖNEM FELSEFE KONULARI
3-15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1
- 5. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
4-18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
20. Yüzyıl Felsefesi
- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
- 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
- 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
- 20. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
- 20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri ve Yaşadıkları Coğrafya