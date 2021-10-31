11. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Felsefe dersinde ilk öğretilen şey kelimenin anlamıdır. Bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe bir bilim dalı olmakla beraber aynı zamanda bilgiye, hikmete, ilme duyulan merak ve bu merak neticesinde ortaya çıkmış bit düşünce sistemidir. 10. ve 11. Sınıflarda görülen bir ders olan felsefe öğrencilere hem felsefenin ne olduğu konusunda fikir verirken aynı zamanda düşünmeye ve sorgulamaya da yardımcı olmaktadır. İşte, 11. Sınıf felsefe konuları ve müfredat…

11. SINIF 1. DÖNEM FELSEFE KONULARI

1-MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

Felsefenin Ortaya Çıkışı

MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

2-MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

11. SINIF 2. DÖNEM FELSEFE KONULARI

3-15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1

5. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

4-18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi

18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

20. Yüzyıl Felsefesi