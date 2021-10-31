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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:00

11. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Lise ikinci sınıfta ilk kez tanıştığımız bir ders olan felsefe dersi 11. Sınıfta da milattan önce ve milattan sonra felsefenin ortaya çıkışı ve gelişimi üzerine içeriklere sahiptir. Peki, MEB 2021-2022 felsefe konuları nelerdir?

Felsefe dersinde ilk öğretilen şey kelimenin anlamıdır. Bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefe bir bilim dalı olmakla beraber aynı zamanda bilgiye, hikmete, ilme duyulan merak ve bu merak neticesinde ortaya çıkmış bit düşünce sistemidir. 10. ve 11. Sınıflarda görülen bir ders olan felsefe öğrencilere hem felsefenin ne olduğu konusunda fikir verirken aynı zamanda düşünmeye ve sorgulamaya da yardımcı olmaktadır. İşte, 11. Sınıf felsefe konuları ve müfredat…

11. SINIF 1. DÖNEM FELSEFE KONULARI

1-MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi

  • Felsefenin Ortaya Çıkışı
  • MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
  • MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
  • MÖ 6. Yüzyıl- MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

2-MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi

  • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
  • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
  • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
  • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

11. SINIF 2. DÖNEM FELSEFE KONULARI

3-15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi

  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1
  • 5. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

4-18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi

  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme

20. Yüzyıl Felsefesi

  • 20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı
  • 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri
  • 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi
  • 20. Yüzyıl Filozoflarının Düşünce ve Argümanlarını Değerlendirme
  • 20 ve 21. Yüzyıl Felsefecileri ve Yaşadıkları Coğrafya

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11. Sınıf Felsefe konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Felsefe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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