11. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf felsefe konuları, felsefe bilimine bilinçli bir yaklaşım tarzı ortaya koymayı amaçlar. Bu dersi alan 11. sınıf öğrencileri diğer derslere de daha bilinçli ve bilim eksenli bir yaklaşım sergileyecektir. Dersin içeriği ile ilgili her yıl gerekli güncellemeler yapılır. MEB lise 3 - 11. sınıf tarih ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
11. Sınıf Felsefe Konuları (1. Dönem)
11. sınıfa giden öğrencilerin 1. yarıyılda aldığı felsefe dersi konuları aşağıdaki gibidir.
- MÖ 6. YY-MS 2.YY döneminde felsefe
- Felsefenin ortaya çıkışı
- Felsefenin diğer bilim dallarından ayrılması
- Farklı filozofların felsefe alanındaki görüşlerinin incelenmesi
- Filozofların düşünce ve felsefe yaklaşımlarının değerlendirilmesi
- MS 2.YY-MS 15. YY felsefesinin incelenmesi
- Söz konusu dönemde felsefenin ortaya çıkışı ve gelişimi
- MS 2.YY-MS 15. YY döneminde felsefe bilimindeki ayırt edici özellikler
- MS 2.YY-MS 15. YY arasındaki dönemde felsefi görüşlerin analiz edilmesi
- MS 2.YY-MS 15. YY arasında yaşayan filozofların düşüncelerinin değerlendirilmesi
11. Sınıf Felsefe Konuları (2. Dönem)
11. sınıf müfredatında felsefe dersi iki dönem olacak şekilde verilir. Her dönemin felsefe alanında öğrenilecek konulara etkisi çok büyüktür. 11. sınıf lise öğrencilerinin 2. yarıyılda felsefe dersi kapsamında eğitim alacağı ders konuları aşağıdaki gibidir.
- 15. YY-17.YY arasındaki dönemde felsefe biliminin incelenmesi
- 15. YY-17.YY arasında felsefenin diğer bilimlerden ayrılması
- 15. YY-17.YY arasında yaşayan filozoflar ve onların görüşlerinin incelenmesi
- 15. YY-17.YY arasında yaşayan düşünürlerin argümanlarının değerlendirilmesi
- 18. YY-19. YY arasındaki felsefe akımları
- 18. YY-19. YY arasında felsefi gelişmeler
- 18. YY-19. YY arasında felsefenin ayırıcı özellikleri
- 18. YY-19. YY arasında yaşayan filozofların görüşlerinin analiz edilmesi
- 18. YY-19. YY arasında yaşayan düşünürlerin argümanlarının değerlendirilmesi
- 20. YY'da felsefi alanda ortaya atılan görüşler
- 20. YY felsefesinin ortaya çıkışı
- 20. YY felsefesinin önceki dönemlerden ayrılması
- 20. YY filozoflarının görüşlerinin analiz edilmesi
- 20. YY filozoflarının değerlendirilmesi
- 20. YY filozoflarının yaşadığı coğrafyaların düşüncelerine etkileri