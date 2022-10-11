11. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf felsefe konuları, felsefe bilimine bilinçli bir yaklaşım tarzı ortaya koymayı amaçlar. Bu dersi alan 11. sınıf öğrencileri diğer derslere de daha bilinçli ve bilim eksenli bir yaklaşım sergileyecektir. Dersin içeriği ile ilgili her yıl gerekli güncellemeler yapılır. MEB lise 3 - 11. sınıf tarih ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

11. Sınıf Felsefe Konuları (1. Dönem)

11. sınıfa giden öğrencilerin 1. yarıyılda aldığı felsefe dersi konuları aşağıdaki gibidir.

MÖ 6. YY-MS 2.YY döneminde felsefe

Felsefenin ortaya çıkışı

Felsefenin diğer bilim dallarından ayrılması

Farklı filozofların felsefe alanındaki görüşlerinin incelenmesi

Filozofların düşünce ve felsefe yaklaşımlarının değerlendirilmesi

MS 2.YY-MS 15. YY felsefesinin incelenmesi

Söz konusu dönemde felsefenin ortaya çıkışı ve gelişimi

MS 2.YY-MS 15. YY döneminde felsefe bilimindeki ayırt edici özellikler

MS 2.YY-MS 15. YY arasındaki dönemde felsefi görüşlerin analiz edilmesi

MS 2.YY-MS 15. YY arasında yaşayan filozofların düşüncelerinin değerlendirilmesi

11. Sınıf Felsefe Konuları (2. Dönem)

11. sınıf müfredatında felsefe dersi iki dönem olacak şekilde verilir. Her dönemin felsefe alanında öğrenilecek konulara etkisi çok büyüktür. 11. sınıf lise öğrencilerinin 2. yarıyılda felsefe dersi kapsamında eğitim alacağı ders konuları aşağıdaki gibidir.