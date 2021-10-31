11. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Hareket, kuvvet, elektrik ve manyetizma başlıkları altında ele alınan 11. Sınıf fizik dersinde birçok farklı konu işlenmektedir. İşte, 11. Sınıf fizik konuları…
11. SINIF SAYISAL BÖLÜM DERSLERİ
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Felsefe
- Beden Eğitimi ve Spor
- Görsel Sanatlar
- Yabancı Dil
- Matematik
- Fizik
- Kimya
- Biyoloji
- Astronomi ve Uzay Bilimleri
- Matematik Tarihi ve Uygulamaları
- Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları
11. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI
1-Kuvvet ve Hareket
- Vektörler
- Bağıl Hareket
- Newton'ın Hareket Yasaları
- Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
- Sabit İvmeli Hareket
- Serbest Düşme
- Limit Hız
- Düşey Doğrultuda Atış Hareketi
- İki Boyutta Hareket
- Yatay Atış Hareketi
- Eğik Atış Hareketi
- Enerji ve Hareket
- İş-Kinetik Enerji Dönüşümü
- Mekanik Enerji
- Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu ve Dönüşümleri
- İtme ve Çizgisel Momentum
- İtme
- Çizgisel Momentum
- Çizgisel Momentumun Korunumu
- Çarpışmalar ve Çizgisel Momentumun Korunumu
- Tork
- Denge ve Denge Şartları
- Cisimlerin Denge Şartı
- Ağırlık Merkezi ve Kütle Merkezi
- Basit Makineler
2-Elektrik ve Manyetizma
- Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
- Elektriksel Potansiyel
- Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11. SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI
2- Elektrik ve Manyetizma
- Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
- Manyetizma ve Elektromanyetik
- İndüklenme Alternatif Akım
- Transformatörler