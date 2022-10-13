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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:17 Son Güncelleme: 13.10.2022 16:17

11. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

11. sınıf fizik konuları, bu sınıfta ders görecek olan öğrencilerin araştırdığı konulardan biridir. Fizik, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Toplamda iki ünite olan 11. sınıf fizik konuları çok sayıda alt konuyu kapsar. Hazırlanan müfredat mantıki bir sıraya göre düzenlenmiştir. MEB lise 3 - 11. sınıf fizik ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili konuları sizler için derledik.

11. sınıf fizik konuları, birbiri üzerine devam eden konulardan oluşur. Yani bir önceki konu bilinmeden sonraki konuların tam anlamıyla öğrenilmesi mümkün değildir. 11. sınıf fizik müfredatı MEB internet sayfasında ayrıntılı şekilde yayınlanır. 11. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatı bilinerek dersten çok daha iyi şekilde verim alınacaktır. Lise 3 fizik konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

11. Sınıf Fizik Konuları (1. Dönem)

11. sınıf 1. döneminde alınan fizik dersleri hareket, kuvvet, elektrik konuları üzerine planlanmıştır. 1. dönemde alınan dersler aşağıdaki gibidir.

  • Vektör ve bağıl hareket kavramları
  • Newton yasaları
  • Sabit ivmeli hareket kavramının incelenmesi
  • Serbest düşme ve hız
  • Düşey hareket
  • Yatay hareket
  • Eğik atış
  • Enerji ve mekanik enerji kavramları
  • Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü
  • Enerjinin korunumu kanunu
  • İtme ve momentum
  • Momentumun korunumu kanunu
  • Cisimlerin dengede kalması
  • Ağırlık merkezi
  • Basit makineler

11. Sınıf Fizik Konuları (2. Dönem)

11. sınıf 2. dönemi fizik dersi için hazırlanan müfredat, elektrik ve manyetizma ünitesi üzerine planlanmıştır. Söz konusu dönem içinde işlenen müfredat konuları aşağıdaki gibidir.

  • Elektrik alanı
  • Elektriksel potansiyel
  • Sığa kavramı
  • Manyetizma
  • Elektromanyetik
  • İndüklenme kavramı
  • Alternatif akım
  • Transformatör

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