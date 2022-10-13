11. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf fizik konuları, birbiri üzerine devam eden konulardan oluşur. Yani bir önceki konu bilinmeden sonraki konuların tam anlamıyla öğrenilmesi mümkün değildir. 11. sınıf fizik müfredatı MEB internet sayfasında ayrıntılı şekilde yayınlanır. 11. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatı bilinerek dersten çok daha iyi şekilde verim alınacaktır. Lise 3 fizik konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
11. sınıf 1. döneminde alınan fizik dersleri hareket, kuvvet, elektrik konuları üzerine planlanmıştır. 1. dönemde alınan dersler aşağıdaki gibidir.
11. sınıf 2. dönemi fizik dersi için hazırlanan müfredat, elektrik ve manyetizma ünitesi üzerine planlanmıştır. Söz konusu dönem içinde işlenen müfredat konuları aşağıdaki gibidir.