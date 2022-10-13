11. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf fizik konuları, birbiri üzerine devam eden konulardan oluşur. Yani bir önceki konu bilinmeden sonraki konuların tam anlamıyla öğrenilmesi mümkün değildir. 11. sınıf fizik müfredatı MEB internet sayfasında ayrıntılı şekilde yayınlanır. 11. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatı bilinerek dersten çok daha iyi şekilde verim alınacaktır. Lise 3 fizik konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

11. Sınıf Fizik Konuları (1. Dönem)

11. sınıf 1. döneminde alınan fizik dersleri hareket, kuvvet, elektrik konuları üzerine planlanmıştır. 1. dönemde alınan dersler aşağıdaki gibidir.

Vektör ve bağıl hareket kavramları

Newton yasaları

Sabit ivmeli hareket kavramının incelenmesi

Serbest düşme ve hız

Düşey hareket

Yatay hareket

Eğik atış

Enerji ve mekanik enerji kavramları

Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü

Enerjinin korunumu kanunu

İtme ve momentum

Momentumun korunumu kanunu

Cisimlerin dengede kalması

Ağırlık merkezi

Basit makineler

11. Sınıf Fizik Konuları (2. Dönem)

11. sınıf 2. dönemi fizik dersi için hazırlanan müfredat, elektrik ve manyetizma ünitesi üzerine planlanmıştır. Söz konusu dönem içinde işlenen müfredat konuları aşağıdaki gibidir.