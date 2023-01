11. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 11. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

İngilizce eğitiminde istenilen verimi alabilmek, sınavlarda başarı sağlamak ve dili konuşabilmek için öğrencilerin kendi öğrenim yıllarıyla alakalı kelimeleri bilmesi, onlara çalışması ve pratikler yapması oldukça önemlidir. Bu bağlamda 11. sınıf öğrencileri, 11. sınıf İngilizce kelimeleri ve Türkçe anlamlarını doğru bir şekilde öğrenmelidir. Biz de bu yazımızda öğrenciler için ünite ünite 11. sınıf İngilizce kelimeleri, okunuşları ve Türkçe anlamlarını derledik…

11. Sınıf İngilizce Kelimeleri

11. sınıf İngilizce kelimeler artık günlük hayatta akıcı şekilde İngilizce konuşmak için oldukça yeterlidir. Kelimeleri öğrenmek ile dile hakimiyet başlar ve bununla birlikte cümleler oluşur. Böylece günlük hayatta ve okula İngilizce anlamında sıkıntılar oluşmaz. 11. sınıf için olan İngilizce kelimeler; kendi aralarında konu başlıklarına yani ünitelere göre ayrılmış durumdadır. 1. ünitede future jobs (geleceğin meslekler), 2. ünitede hobbies and skills (hobiler ve yetenekler), 3'üncüde hard times (zor zamanlar), 4'üncüde what a life (ne hayat ama), 5'incide back to past (geçmişe dönüş), 6'ncıda open your heart (kalbini aç), 7'ncide facts about Turkey (Türkiye hakkında bilgiler), 8'incide sports (sporlar), 9'uncuda my friends (arkadaşlarım), 10'uncuda values and norms (değerler ve normlar) konularına uygun kelimeler ele alınmıştır. 11. sınıf İngilizce kelimelere örnekler şu şekildedir: ice-skating= buz pateni, appliance= cihaz, cry= ağlamak, childhood= çocukluk, break up= ayrılmak, castle= kale, captain= takım kaptanı, honest= dürüst, customs= gelenekler…

absolutely perfect kesinlikle mükemmel academic burnout akademik tükenmişlik accent aksan accessories donatılar accommodation konaklama accompanies eşlik etmek achievement başarı acquired zamanla kazanılan advertising reklamcılık against karşı allowance izin an excuse mazeret app developer uygulama geliştiricisi applicant's name başvuranın adı application başvuru apply başvurmak area alan arouse uyandırmak artificial intelligence yapay zeka astonishing şaşılacak attempt girişimde bulunmak attitude tavır auxiliary yardımcı available mevcut backpacking sırt çantasıyla seyahat based on bağlı olarak be open-minded açık görüşlü olmak be ready for change değişime hazır olmak be tickled to death zevkten dört köşe olmak believe inanmak benefit fayda beside ayrıca between arasında beverage meşrubat biotechnologist biyoteknoloji uzmanı break ara brief kısa bright side iyi taraf budget bütçe burn the candle at both ends geceyi gündüze katmak

burnt out ruhsal olarak aşırı yorgun bus driver otobüs şoförü business iş calendar takvim candidate aday cash up ciro etmek certainly kesinlikle certified sertifikalı cliché klişe clock off iş çıkışında kart basmak company name şirket adı complaints and requests şikayet ve istekler computer skill bilgisayar becerisi confident kendinden emin confirm doğrulamak consider dikkate almak contribute katkıda bulunmak co-operative işbirliği yapan creative yaratıcı credible person güvenilir kişi criminal background sabıka geçmişi culture kültür culture corner kültür köşesi cure tedavi etmek curiosity merak current contact geçerli iletişim bilgileri information current employer mevcut işveren current vital güncel yaşam curricula vitae özgeçmiş curriculum müfredat customer müşteri date of birth doğum tarihi daytime gündüz deadline son teslim tarihi dental congress diş kongresi dental problems diş problemleri description açıklama desire istemek desired arzu edilen desperately umutsuzca develop geliştirmek