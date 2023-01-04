11. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 11. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

İngilizce eğitiminde istenilen verimi alabilmek, sınavlarda başarı sağlamak ve dili konuşabilmek için öğrencilerin kendi öğrenim yıllarıyla alakalı kelimeleri bilmesi, onlara çalışması ve pratikler yapması oldukça önemlidir. Bu bağlamda 11. sınıf öğrencileri, 11. sınıf İngilizce kelimeleri ve Türkçe anlamlarını doğru bir şekilde öğrenmelidir. Biz de bu yazımızda öğrenciler için ünite ünite 11. sınıf İngilizce kelimeleri, okunuşları ve Türkçe anlamlarını derledik…
11. sınıf İngilizce kelimeler artık günlük hayatta akıcı şekilde İngilizce konuşmak için oldukça yeterlidir. Kelimeleri öğrenmek ile dile hakimiyet başlar ve bununla birlikte cümleler oluşur. Böylece günlük hayatta ve okula İngilizce anlamında sıkıntılar oluşmaz. 11. sınıf için olan İngilizce kelimeler; kendi aralarında konu başlıklarına yani ünitelere göre ayrılmış durumdadır. 1. ünitede future jobs (geleceğin meslekler), 2. ünitede hobbies and skills (hobiler ve yetenekler), 3'üncüde hard times (zor zamanlar), 4'üncüde what a life (ne hayat ama), 5'incide back to past (geçmişe dönüş), 6'ncıda open your heart (kalbini aç), 7'ncide facts about Turkey (Türkiye hakkında bilgiler), 8'incide sports (sporlar), 9'uncuda my friends (arkadaşlarım), 10'uncuda values and norms (değerler ve normlar) konularına uygun kelimeler ele alınmıştır. 11. sınıf İngilizce kelimelere örnekler şu şekildedir: ice-skating= buz pateni, appliance= cihaz, cry= ağlamak, childhood= çocukluk, break up= ayrılmak, castle= kale, captain= takım kaptanı, honest= dürüst, customs= gelenekler…
|absolutely perfect
|kesinlikle mükemmel
|academic burnout
|akademik tükenmişlik
|accent
|aksan
|accessories
|donatılar
|accommodation
|konaklama
|accompanies
|eşlik etmek
|achievement
|başarı
|acquired
|zamanla kazanılan
|advertising
|reklamcılık
|against
|karşı
|allowance
|izin
|an excuse
|mazeret
|app developer
|uygulama geliştiricisi
|applicant's name
|başvuranın adı
|application
|başvuru
|apply
|başvurmak
|area
|alan
|arouse
|uyandırmak
|artificial intelligence
|yapay zeka
|astonishing
|şaşılacak
|attempt
|girişimde bulunmak
|attitude
|tavır
|auxiliary
|yardımcı
|available
|mevcut
|backpacking
|sırt çantasıyla seyahat
|based on
|bağlı olarak
|be open-minded
|açık görüşlü olmak
|be ready for change
|değişime hazır olmak
|be tickled to death
|zevkten dört köşe olmak
|believe
|inanmak
|benefit
|fayda
|beside
|ayrıca
|between
|arasında
|beverage
|meşrubat
|biotechnologist
|biyoteknoloji uzmanı
|break
|ara
|brief
|kısa
|bright side
|iyi taraf
|budget
|bütçe
|burn the candle at both ends
|geceyi gündüze katmak
|burnt out
|ruhsal olarak aşırı yorgun
|bus driver
|otobüs şoförü
|business
|iş
|calendar
|takvim
|candidate
|aday
|cash up
|ciro etmek
|certainly
|kesinlikle
|certified
|sertifikalı
|cliché
|klişe
|clock off
|iş çıkışında kart basmak
|company name
|şirket adı
|complaints and requests
|şikayet ve istekler
|computer skill
|bilgisayar becerisi
|confident
|kendinden emin
|confirm
|doğrulamak
|consider
|dikkate almak
|contribute
|katkıda bulunmak
|co-operative
|işbirliği yapan
|creative
|yaratıcı
|credible person
|güvenilir kişi
|criminal background
|sabıka geçmişi
|culture
|kültür
|culture corner
|kültür köşesi
|cure
|tedavi etmek
|curiosity
|merak
|current contact
|geçerli iletişim bilgileri
|information
|current employer
|mevcut işveren
|current vital
|güncel yaşam
|curricula vitae
|özgeçmiş
|curriculum
|müfredat
|customer
|müşteri
|date of birth
|doğum tarihi
|daytime
|gündüz
|deadline
|son teslim tarihi
|dental congress
|diş kongresi
|dental problems
|diş problemleri
|description
|açıklama
|desire
|istemek
|desired
|arzu edilen
|desperately
|umutsuzca
|develop
|geliştirmek
|digital market
|dijital pazar
|disappointed
|hayal kırıklığına uğramış
|dishes
|bulaşık
|dislike
|hoşlanmamak
|do experiment
|deney yapmak
|dream job
|hayaldeki meslek
|drug
|ilaç
|earlier employer
|daha önceki işveren
|eco-friendly
|çevre dostu
|education
|eğitim
|effect
|etki
|employed
|işe alınan
|employer
|işveren
|employment
|çalışma
|enclosing
|çevreleyen
|energy sources
|enerji kaynakları
|enjoy
|hoşlanmak
|enthusiastic
|meraklı
|entrepreneur
|girişimci
|essential
|gerekli
|estimated completion
|tahmini bitiş tarihi
|date
|evening shift
|akşam vardiyası
|excellent
|mükemmel
|exciting
|heyecanlı
|experience
|deneyim
|extraordinary
|sıradışı
|failure
|başarısızlık
|faithfully
|içtenlikle
|familiarity
|aşinalık
|fear
|korku
|fix upon
|kararlaştırmak
|fixed date
|vade
|flexible
|esnek
|fluent
|akıcı
|focusing on success
|başarı odaklı
|follow up
|takip etmek
|fortune
|şans
|free education
|parasız eğitim
|frightening
|korkutucu
|full name
|ad ve soyad
|full-time
|tam gün
|further
|daha ileri
|future actions
|gelecekteki eylemler
|future jobs
|geleceğin meslekleri