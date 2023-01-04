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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:44 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:44

11. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 11. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

11. sınıf İngilizce kelimeleri, öğrencilerin sınavının yaklaştığı bu önemli dönemlerde hem okul sınavları için hem de üniversite sınavı için oldukça önemli bir yer taşımaktadır. Ayrıca bu gibi kelimeler kelime oyunlarında kelime quizlerinde ve çalışma sorularında öğrencilerin karşılarına çıkmaktadır. Bu nedenle öğrenciler kendi sınıfıyla alakalı olduğundan 11. sınıf İngilizce kelimeleri, okunuşları ve Türkçe anlamlarını öğrenmek isterler.

11. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 11. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

İngilizce eğitiminde istenilen verimi alabilmek, sınavlarda başarı sağlamak ve dili konuşabilmek için öğrencilerin kendi öğrenim yıllarıyla alakalı kelimeleri bilmesi, onlara çalışması ve pratikler yapması oldukça önemlidir. Bu bağlamda 11. sınıf öğrencileri, 11. sınıf İngilizce kelimeleri ve Türkçe anlamlarını doğru bir şekilde öğrenmelidir. Biz de bu yazımızda öğrenciler için ünite ünite 11. sınıf İngilizce kelimeleri, okunuşları ve Türkçe anlamlarını derledik…

11. Sınıf İngilizce Kelimeleri

11. sınıf İngilizce kelimeler artık günlük hayatta akıcı şekilde İngilizce konuşmak için oldukça yeterlidir. Kelimeleri öğrenmek ile dile hakimiyet başlar ve bununla birlikte cümleler oluşur. Böylece günlük hayatta ve okula İngilizce anlamında sıkıntılar oluşmaz. 11. sınıf için olan İngilizce kelimeler; kendi aralarında konu başlıklarına yani ünitelere göre ayrılmış durumdadır. 1. ünitede future jobs (geleceğin meslekler), 2. ünitede hobbies and skills (hobiler ve yetenekler), 3'üncüde hard times (zor zamanlar), 4'üncüde what a life (ne hayat ama), 5'incide back to past (geçmişe dönüş), 6'ncıda open your heart (kalbini aç), 7'ncide facts about Turkey (Türkiye hakkında bilgiler), 8'incide sports (sporlar), 9'uncuda my friends (arkadaşlarım), 10'uncuda values and norms (değerler ve normlar) konularına uygun kelimeler ele alınmıştır. 11. sınıf İngilizce kelimelere örnekler şu şekildedir: ice-skating= buz pateni, appliance= cihaz, cry= ağlamak, childhood= çocukluk, break up= ayrılmak, castle= kale, captain= takım kaptanı, honest= dürüst, customs= gelenekler…

absolutely perfect kesinlikle mükemmel
academic burnout akademik tükenmişlik
accent aksan
accessories donatılar
accommodation konaklama
accompanies eşlik etmek
achievement başarı
acquired zamanla kazanılan
advertising reklamcılık
against karşı
allowance izin
an excuse mazeret
app developer uygulama geliştiricisi
applicant's name başvuranın adı
application başvuru
apply başvurmak
area alan
arouse uyandırmak
artificial intelligence yapay zeka
astonishing şaşılacak
attempt girişimde bulunmak
attitude tavır
auxiliary yardımcı
available mevcut
backpacking sırt çantasıyla seyahat
based on bağlı olarak
be open-minded açık görüşlü olmak
be ready for change değişime hazır olmak
be tickled to death zevkten dört köşe olmak
believe inanmak
benefit fayda
beside ayrıca
between arasında
beverage meşrubat
biotechnologist biyoteknoloji uzmanı
break ara
brief kısa
bright side iyi taraf
budget bütçe
burn the candle at both ends geceyi gündüze katmak
burnt out ruhsal olarak aşırı yorgun
bus driver otobüs şoförü
business
calendar takvim
candidate aday
cash up ciro etmek
certainly kesinlikle
certified sertifikalı
cliché klişe
clock off iş çıkışında kart basmak
company name şirket adı
complaints and requests şikayet ve istekler
computer skill bilgisayar becerisi
confident kendinden emin
confirm doğrulamak
consider dikkate almak
contribute katkıda bulunmak
co-operative işbirliği yapan
creative yaratıcı
credible person güvenilir kişi
criminal background sabıka geçmişi
culture kültür
culture corner kültür köşesi
cure tedavi etmek
curiosity merak
current contact geçerli iletişim bilgileri
information
current employer mevcut işveren
current vital güncel yaşam
curricula vitae özgeçmiş
curriculum müfredat
customer müşteri
date of birth doğum tarihi
daytime gündüz
deadline son teslim tarihi
dental congress diş kongresi
dental problems diş problemleri
description açıklama
desire istemek
desired arzu edilen
desperately umutsuzca
develop geliştirmek
digital market dijital pazar
disappointed hayal kırıklığına uğramış
dishes bulaşık
dislike hoşlanmamak
do experiment deney yapmak
dream job hayaldeki meslek
drug ilaç
earlier employer daha önceki işveren
eco-friendly çevre dostu
education eğitim
effect etki
employed işe alınan
employer işveren
employment çalışma
enclosing çevreleyen
energy sources enerji kaynakları
enjoy hoşlanmak
enthusiastic meraklı
entrepreneur girişimci
essential gerekli
estimated completion tahmini bitiş tarihi
date
evening shift akşam vardiyası
excellent mükemmel
exciting heyecanlı
experience deneyim
extraordinary sıradışı
failure başarısızlık
faithfully içtenlikle
familiarity aşinalık
fear korku
fix upon kararlaştırmak
fixed date vade
flexible esnek
fluent akıcı
focusing on success başarı odaklı
follow up takip etmek
fortune şans
free education parasız eğitim
frightening korkutucu
full name ad ve soyad
full-time tam gün
further daha ileri
future actions gelecekteki eylemler
future jobs geleceğin meslekleri

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11. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 11. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
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