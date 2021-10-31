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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:58

11. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

11. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem e1

Türkçeden farklı olarak hayatımızda en çok karşılaştığımız dillerden birisi de İngilizcedir. Hayatımızın hemen hemen her döneminde olan İngilizce hem okul sürecinde hem de iş sürecinde sıklıkla karşımıza çıkan bir dildir. Lise yıllarında da sıkı bir eğitim süreciyle aldığımız bir ders olan İngilizce 11. Sınıftaki müfredat ile de öğrencilere katkı sunmaktadır. Peki, 11. Sınıf İngilizce konuları nelerdir?

Gerek okul sürecinde gerekse iş hayatında bizden beklenen şeylerden biri de iyi derecede İngilizce bilmektir. İngilizceyi öğrenebilmenin bir yolu da okuldan geçmektedir. İşte, MEB 11. Sınıf İngilizce konuları

11.SINIF İNGİLİZCE KONULARI VE MÜFREDATI

Her yıl MEB tarafından belirlenen İngilizce dersi müfredatı öğrencilerin yabancı bir dili en iyi şekilde öğrenebilmeleri için özenle hazırlanmaktadır. 11. Sınıf İngilizce konuları şu şekildedir:

11. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

  • Future Jobs(Geleceğin meslekleri)
  • Hobbies and Skills(Hobiler ve Beceriler)
  • Hard Times(Zor Zamanalr)
  • What a Life(Ne Hayat)
  • Back to the Past(Geçmişe Dönüş)

11. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

  • Back to the Past(Geçmişe Dönüş)
  • Open Your Heart (Kalbni Aç)
  • Facts from Turkey (Türkiye'den Gerçekler)
  • Sports My Friends (Spor Arkadaşlarım)
  • Values and Norms(Değerler ve Normlar)

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11. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1
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