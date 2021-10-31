11. Sınıf İngilizce konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf İngilizce konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem) e1

Gerek okul sürecinde gerekse iş hayatında bizden beklenen şeylerden biri de iyi derecede İngilizce bilmektir. İngilizceyi öğrenebilmenin bir yolu da okuldan geçmektedir. İşte, MEB 11. Sınıf İngilizce konuları…

11.SINIF İNGİLİZCE KONULARI VE MÜFREDATI

Her yıl MEB tarafından belirlenen İngilizce dersi müfredatı öğrencilerin yabancı bir dili en iyi şekilde öğrenebilmeleri için özenle hazırlanmaktadır. 11. Sınıf İngilizce konuları şu şekildedir:

11. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

Future Jobs(Geleceğin meslekleri)

Hobbies and Skills(Hobiler ve Beceriler)

Hard Times(Zor Zamanalr)

What a Life(Ne Hayat)

Back to the Past(Geçmişe Dönüş)

11. SINIF 2. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI