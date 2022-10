11. Sınıf İngilizce Konuları - MEB Lise 3 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

11. sınıf İngilizce konuları herhangi bir lise 3 öğrencisinin elde edeceği kazanımları için faydalı konulardır. Lise 3 İngilizce konuları MEB tarafından özenle hazırlanan konu başlıklarına sahiptir. Diğer dersler gibi bu dersin müfredatı ve ders kitabı da oluşturulmaktadır. Bu içerikler hakkında bilgi almak için ise 11. sınıf İngilizce müfredatı hakkında araştırma yapılması gerekmektedir. Bütün olarak bakıldığında yaşama dair ve Türkiye içerikli bilgiler yer alsa da 11. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce müfredatı konu başlıkları farklılık göstermektedir.-

11. Sınıf İngilizce Konuları

2022/2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok lise öğrencisi tekrardan okullara gitmeye başlamıştır. Bu eğitim öğretim yılında diğer yıllarda olduğu gibi derslere özel müfredatlar, ders kitapları ve kazanımlar oluşturulmuştur. Ayrıca tüm bu bahsedilenler MEB tarafından da yayımlanmıştır. Bu derslerden biri de İngilizce dersidir. İngilizce dersi günümüzde çok gerekli görülmektedir. Çünkü yaşadığımız dünya küresel bir çağı simgelemektedir. Lise 3 İngilizce konu dağılımına bakıldığında da küresel çağa ayak uydurmaya yarayacak bilgiler yer almaktadır. 11. sınıf İngilizce konuları future jobs: gelecek işler, hobbıes and skılls: hobiler ve beceriler, hard tımes: zor zamanlar, what a lıfe: ne hayat ama, back to the past: geçmişe dönüş, open your heart: kalbini aç, facts about Turkey: Türkiye hakkında gerçekler, sports: spor, my frıends: arkadaşlarım, values and norms: değerler ve normlardır.

11. Sınıf 1. Dönem İngilizce Ders Konuları Nedir?

11. sınıf 1. dönem İngilizce konuları daha çok bir insanın yaşamına ve kendisine dair konular yer almaktadır. Ana konu başlıkları future jobs: gelecek işler, hobbıes and skılls: hobiler ve beceriler, hard tımes: zor zamanlar, what a lıfe: ne hayat ama, back to the past: geçmişe dönüşten oluşmaktadır. Ayrıntılı olarak 11. sınıf 1. dönem İngilizce ders konuları şunlardır:

Making plans and predictions / Planlar ve tahminler yapmak

Making an appointment / Randevu ayarlamak

Talking on the phone / Telefonda konuşmak

Expressing likes, dislikes and interests / Beğendiklerini, hoşlandıklarını ve ilgi alanlarını ifade etme

Expressing preferences / Tercihlerini ifade etme

Talking about present and past abilities / Mevcut ve geçmiş yetenekler hakkında konuşmak

Describing events happening at the same time in the past / Geçmişte aynı anda meydana gelen olayları açıklama

Explaining people's habits in the past / İnsanların geçmişteki alışkanlıklarını açıklamak

Describing places, people, and events in the past / Geçmişteki yerleri, insanları ve olayları tanımlama

Ordering events / Olayları sıralama

Talking about personal experiences in the past / Geçmişteki kişisel deneyimler hakkında konuşmak

Expressing wishes and regrets for past events / Geçmiş olaylar için dilek ve pişmanlıkları ifade etme

Talking about unreal past events / Gerçek olmayan geçmiş olaylar hakkında konuşma

11. Sınıf 2. Dönem İngilizce Ders Konuları Nedir?

11. sınıf 2. dönem İngilizce konu başlıkları open your heart: kalbini aç, facts about Turkey: Türkiye hakkında gerçekler, sports: spor, my frıends: arkadaşlarım, values and norms: değerler ve normlardır. Ayrıntılı olarak 11. sınıf 2. dönem İngilizce ders konuları şunlardır:

Expressing degrees of certainty in the past / Geçmişte kesinlik derecelerini ifade etmek

Expressing the criticism for the events in the past / Geçmişte yaşanan olaylara yönelik eleştirilerini ifade etme

Talking about landmarks and monuments / Simgesel yapılar ve anıtlar hakkında konuşmak

Describing cities and historic sites / Şehirleri ve tarihi yerleri tanımlama

Asking for and giving more detailed information / Daha detaylı bilgi isteme ve verme

Reporting news / Haber bildirme

Making interview / Röportaj yapma

Talking about sports / Spor hakkında konuşmak

Describing events, places and people / Olayları, yerleri ve insanları tanımlama

Asking for and giving clarification / Açıklama isteme ve açıklama

Expressing opinions / Fikirleri ifade etmek

Exchanging ideas / Fikir alışverişi yapmak

Making comments / Yorum yapmak