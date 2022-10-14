11. Sınıf Kimya Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders müfredatındaki değişiklikler, pek çok kişiyi araştırmaya itmiştir. Özellikle 11.sınıf öğrencileri kimya konuları hakkında araştırmalar yapmıştır. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için de 11. Sınıf kimya müfredatı MEB konuları önem kazanmıştır. Fen bilimleri alanında önemli bir ders olan kimya, her yıl değişen müfredatla birlikte önem kazanmıştır. 11. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları büyük yer edinmiştir. 11. Sınıf kimya 1. ve 2. dönem konuları hakkında merak edilenler, yazımızın devamında sizlerle...

11. Sınıf Kimya Konuları

Yeni döneme geçişle birlikte 11. Sınıf öğrencilerinin merak ettikleri arasında, kimya konuları yer almıştır. Üniversiteye geçiş sınavında da önemli yer edinen kimya ders konuları 1. dönem müfredatı şu şekildedir;

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

Atomun Kuantum Modeli

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Periyodik Özellikler

Elementleri Tanıyalım

Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite: Gazlar

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

İdeal Gaz Yasası

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri

Derişim Bilimleri

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Kimya Müfredatı

Yeni döneme geçişle birlikte 11. Sınıf öğrencilerinin merak ettikleri arasında, 1. ve 2. dönem kimya müfredatı konuları yer almıştır. Fen bilimlerinde önemli bir yer edinen kimya dersi 1. ve 2. dönem müfredatı şu şekildedir;

Birinci Dönem Müfredatı

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

Atomun Kuantum Modeli

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

Periyodik Özellikler

Elementleri Tanıyalım

Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite: Gazlar

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları

İdeal Gaz Yasası

Gazlarda Kinetik Teori

Gaz Karışımları

Gerçek Gazlar

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri

Derişim Bilimleri

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

2. Dönem Müfredatı

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

Koligatif Özellikler

Çözünürlük

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi

Bağ Enerjileri Tepkime Isılarının Toplanabilirliği

Tepkime Hızları

Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

5. Ünite: Kimyasal Denge

Kimyasal Denge

Dengeye Etki Eden Faktörler

Sulu Çözelti Dengeleri

Lise 3 Kimya Konuları

11. Sınıfa geçiş yapan kimselerin merak ettikleri arasında, lise 3 kimya konuları yer almıştır. Lise müfredatında yaşanan değişmeler, çoğu kişi için merak uyandırmıştır. Lise 3 kimya konuları ve konu başlıkları şu şekildedir; modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal denge...