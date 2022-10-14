11. Sınıf Kimya Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders müfredatındaki değişiklikler, pek çok kişiyi araştırmaya itmiştir. Özellikle 11.sınıf öğrencileri kimya konuları hakkında araştırmalar yapmıştır. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için de 11. Sınıf kimya müfredatı MEB konuları önem kazanmıştır. Fen bilimleri alanında önemli bir ders olan kimya, her yıl değişen müfredatla birlikte önem kazanmıştır. 11. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları büyük yer edinmiştir. 11. Sınıf kimya 1. ve 2. dönem konuları hakkında merak edilenler, yazımızın devamında sizlerle...
Yeni döneme geçişle birlikte 11. Sınıf öğrencilerinin merak ettikleri arasında, kimya konuları yer almıştır. Üniversiteye geçiş sınavında da önemli yer edinen kimya ders konuları 1. dönem müfredatı şu şekildedir;
1. Ünite: Modern Atom Teorisi
2. Ünite: Gazlar
3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Yeni döneme geçişle birlikte 11. Sınıf öğrencilerinin merak ettikleri arasında, 1. ve 2. dönem kimya müfredatı konuları yer almıştır. Fen bilimlerinde önemli bir yer edinen kimya dersi 1. ve 2. dönem müfredatı şu şekildedir;
Birinci Dönem Müfredatı
1. Ünite: Modern Atom Teorisi
2. Ünite: Gazlar
3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
2. Dönem Müfredatı
3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji
5. Ünite: Kimyasal Denge
11. Sınıfa geçiş yapan kimselerin merak ettikleri arasında, lise 3 kimya konuları yer almıştır. Lise müfredatında yaşanan değişmeler, çoğu kişi için merak uyandırmıştır. Lise 3 kimya konuları ve konu başlıkları şu şekildedir; modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal denge...