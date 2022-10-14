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Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:39 Son Güncelleme: 14.10.2022 10:39

11. Sınıf Kimya Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Kimya Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

Lise 3’e geçiş yapan kişilerin merak ettikleri arasında, 11. Sınıf kimya dersi konuları yer almıştır. Yeni döneme geçişle birlikte pek çok kişinin aklını kurcalayan şey, MEB lise 3 konularının ne olduğudur. Üniversite hazırlık sürecinde de 11. sınıf kimya konuları önemli bir yere sahiptir. 11. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları da sıkça araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda yer verdiğimiz 11. Sınıf kimya konularına dair merak edilenler.

Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ders müfredatındaki değişiklikler, pek çok kişiyi araştırmaya itmiştir. Özellikle 11.sınıf öğrencileri kimya konuları hakkında araştırmalar yapmıştır. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için de 11. Sınıf kimya müfredatı MEB konuları önem kazanmıştır. Fen bilimleri alanında önemli bir ders olan kimya, her yıl değişen müfredatla birlikte önem kazanmıştır. 11. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları büyük yer edinmiştir. 11. Sınıf kimya 1. ve 2. dönem konuları hakkında merak edilenler, yazımızın devamında sizlerle...

11. Sınıf Kimya Konuları

Yeni döneme geçişle birlikte 11. Sınıf öğrencilerinin merak ettikleri arasında, kimya konuları yer almıştır. Üniversiteye geçiş sınavında da önemli yer edinen kimya ders konuları 1. dönem müfredatı şu şekildedir;

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

  • Atomun Kuantum Modeli
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Periyodik Özellikler
  • Elementleri Tanıyalım
  • Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite: Gazlar

  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz Karışımları
  • Gerçek Gazlar

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

  • Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri
  • Derişim Bilimleri
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük

11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Kimya Müfredatı

Yeni döneme geçişle birlikte 11. Sınıf öğrencilerinin merak ettikleri arasında, 1. ve 2. dönem kimya müfredatı konuları yer almıştır. Fen bilimlerinde önemli bir yer edinen kimya dersi 1. ve 2. dönem müfredatı şu şekildedir;

Birinci Dönem Müfredatı

1. Ünite: Modern Atom Teorisi

  • Atomun Kuantum Modeli
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  • Periyodik Özellikler
  • Elementleri Tanıyalım
  • Yükseltgenme Basamakları

2. Ünite: Gazlar

  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • İdeal Gaz Yasası
  • Gazlarda Kinetik Teori
  • Gaz Karışımları
  • Gerçek Gazlar

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

  • Çözücü ve Çözünen Etkileşimleri
  • Derişim Bilimleri
  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük

2. Dönem Müfredatı

3. Ünite: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

  • Koligatif Özellikler
  • Çözünürlük
  • Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

4. Ünite: Kimyasal Tepkimelerde Enerji

  • Tepkimelerde Isı Değişimi Oluşum Entalpisi
  • Bağ Enerjileri Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
  • Tepkime Hızları
  • Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

5. Ünite: Kimyasal Denge

  • Kimyasal Denge
  • Dengeye Etki Eden Faktörler
  • Sulu Çözelti Dengeleri

Lise 3 Kimya Konuları

11. Sınıfa geçiş yapan kimselerin merak ettikleri arasında, lise 3 kimya konuları yer almıştır. Lise müfredatında yaşanan değişmeler, çoğu kişi için merak uyandırmıştır. Lise 3 kimya konuları ve konu başlıkları şu şekildedir; modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler ve çözünürlük, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal denge...

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