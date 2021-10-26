11. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biridir. Okula ilk başladığımız yıldan mezun olana kadar sürekli bir arada olduğumuz matematik dersi bazen korkulu rüyamız olabilirken bazen de hayatımızın en önemli noktası haline gelebiliyor. Üniversite yolculuğuna başlamadan sondan bir önceki adım olan 11. Sınıf matematiği de oldukça önemli konular içermektedir. Peki, 11. Sınıf matematik konuları ve müfredatı nedir?

11. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

1-Trigonometri

Yönlü Açılar

Trigonometrik Fonksiyonlar

2-Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelemesi

Modüler Aritmetik ve İşlemler

3-Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonların Dönüşümleri

11. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

4-Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

5-Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde Açılar

Çemberde Teğet

Dairenin Çevresi ve Alanı

6-Uzay Geometri

Katı Cisimler

7-Olasılık