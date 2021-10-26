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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:46

11. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Matematik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Matematik dersinde ilerledikçe daha ağır konular öğrencileri karşılamaktadır. 11. Sınıf matematik konuları da keyifli olduğu kadar zorlayıcı da olabilmektedir. İşte, MEB 2021-2022 11. Sınıf matematik konuları hakkında tüm merak edilenler.

Matematik hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biridir. Okula ilk başladığımız yıldan mezun olana kadar sürekli bir arada olduğumuz matematik dersi bazen korkulu rüyamız olabilirken bazen de hayatımızın en önemli noktası haline gelebiliyor. Üniversite yolculuğuna başlamadan sondan bir önceki adım olan 11. Sınıf matematiği de oldukça önemli konular içermektedir. Peki, 11. Sınıf matematik konuları ve müfredatı nedir?

11. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

1-Trigonometri

  • Yönlü Açılar
  • Trigonometrik Fonksiyonlar

2-Analitik Geometri

  • Doğrunun Analitik İncelemesi
  • Modüler Aritmetik ve İşlemler

3-Fonksiyonlarda Uygulamalar

  • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
  • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
  • Fonksiyonların Dönüşümleri

11. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

4-Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

  • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
  • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

5-Çember ve Daire

  • Çemberin Temel Elemanları
  • Çemberde Açılar
  • Çemberde Teğet
  • Dairenin Çevresi ve Alanı

6-Uzay Geometri

  • Katı Cisimler

7-Olasılık

  • Olasılık

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11. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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