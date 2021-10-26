11. Sınıf Matematik konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik hayatımızın olmazsa olmaz parçalarından biridir. Okula ilk başladığımız yıldan mezun olana kadar sürekli bir arada olduğumuz matematik dersi bazen korkulu rüyamız olabilirken bazen de hayatımızın en önemli noktası haline gelebiliyor. Üniversite yolculuğuna başlamadan sondan bir önceki adım olan 11. Sınıf matematiği de oldukça önemli konular içermektedir. Peki, 11. Sınıf matematik konuları ve müfredatı nedir?
11. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
1-Trigonometri
2-Analitik Geometri
3-Fonksiyonlarda Uygulamalar
11. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
4-Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
5-Çember ve Daire
6-Uzay Geometri
7-Olasılık