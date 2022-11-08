11. Sınıf Matematik Konuları - MEB Lise 3 - 11. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem) e1

MEB lise 3 – 11. Sınıf Matematik ders kitabı müfredatı ve kazanımları sayesinde öğrenciler TYT konularına hakim olarak doğru bir strateji yürütebiliyor. 11. sınıf matematik konuları toplamda 7 ünite içerisinde 15 konudan oluşuyor. 1. ve 2. dönem konularının bilgi ağırlıklı olması, lise 3 Matematik programı öğrencilerinin mantık ve muhakeme yeteneğini de geliştiriyor. Bu sayede sınavların yanı sıra hayat içerisinde de gerekli kazanımları elde etmiş olurlar. 11. sınıf matematik konuları üniversite sınavında büyük kolaylık sağlar. 11. sınıf Matematik müfredatı meb tarafından bu nedenle özenle hazırlanır. 11. sınıf 1. ve 2. dönem Matematik müfredatı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

11. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

11. sınıf matematik müfredatı meb tarafından 7 ünite ve 15 konu olarak belirlenmiştir. Lise 3 matematik programı aşağıda yer almaktadır:

11. Sınıf 1. Dönem Matematik Konuları

1. Ünite: Trigonometri

Yönlü açılar

Trigonometrik fonksiyonlar

2. Ünite: Analitik Geometri

Doğrunun analitik incelenmesi

3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar

İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri

Fonksiyonların dönüşümleri

11. Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları

4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri

5. Ünite: Çember ve Daire

Çemberin temel elemanları

Çemberde açılar

Çemberde teğet

Dairenin çevresi ve alanı

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı cisimler

7. Ünite: Olasılık

Koşullu olasılık

Deneysel ve teorik olasılık

11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Matematik Müfredatı Kazanımları Nelerdir?

11. sınıfın 1. ve 2. dönem matematik konularının kazanımları ise şu şekildedir:

1. Ünite: Trigonometri

Yönlü açıyı açıklayabilir durumdadır.

Açı ölçü birimlerini akıcı bir şekilde açıklayarak birbiri ile ilişkilendirebilir.

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizebilir.

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklayabilir.

Kosinüs ve sinüs problemlerini çözebilir.

2. Ünite: Analitik Geometri

Analitik düzlemde üzerinde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözebilir.

Bir doğru parçasını belli bir oranda içten ya da dıştan bölen noktanın koordinatlarını hesaplayabilir.

Analitik düzlem üzerinde doğruları inceleyerek işlemler yapabilir.

Bir noktanın, bir doğruya uzaklığını hesaplayabilir.

3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonun grafik ve tablo temsili üzerinden problem çözebilir.

İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlayabilir.

İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri kolaylıkla çözebilir.

Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı sayesinde yeni fonksiyon grafikleri çizebilir.

4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulabilir.

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulabilir.

İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulabilir.

5. Ünite: Çember ve Daire

Çemberde kiriş, teğet, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklayabilir.

Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapabilir.

Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet - kiriş açılar ve özelliklerini kullanarak işlemler yapabilir.

Çemberde teğetin özelliklerini belirleterek işlemler yapabilir.

Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturabilir.

6. Ünite: Uzay Geometri

Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturabilir ve bunun üzerinden işlemler yapabilir.

7. Ünite: Olasılık