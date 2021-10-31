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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:11 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:11

11. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Tarih konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Her yıl geçmişten günümüze yaşanmış tarihsel süreçler baz alınarak tarih dersi müfredatları hazırlanmaktadır. MEB’in 11. Sınıflar için hazırladığı tarih müfredatı da 17.yy ile 20.yy arasında gelişen tarihsel süreçleri kapsamaktadır. Peki, 11. Sınıf tarih konuları nelerdir?

Tarih dersleri ve müfredatı üniversite sınavları ve KPSS'ye girecek milyonlarca öğrenci için oldukça önemlidir. Öğrenciler bu sınavlarda karşılarına çıkacak olan 11. Sınıf tarih müfredatını da oldukça merak etmektedirler. İşte, 11. Sınıf tarih konuları

11. SINIF 1. DÖNEM TARİH KONULARI

1-Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

  • 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
  • Uzun Savaşlardan Diplomasiye
  • Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete
  • XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri
  • Fetihlerden Savunmaya

2-Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

  • Avrupa'da Değişim Çağı
  • Osmanlı Devleti'nde Değişim
  • Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

3-Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

  • XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler (1774-1914)
  • Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

11. SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI

3-Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

  • Mehmet Ali Paşa'nın Güç Kazanması
  • Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

4-Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

  • İhtilaller Çağı
  • Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş
  • XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
  • Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri
  • Osmanlı Devleti'nde Darbeler

5-Sermaye ve Emek

  • El Emeğinden Makineleşmeye
  • Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları
  • Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

6-XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

  • Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus
  • Modern Hayattaki Sosyal Değişim

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11. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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