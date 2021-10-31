11. Sınıf Tarih konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Tarih konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Tarih dersleri ve müfredatı üniversite sınavları ve KPSS'ye girecek milyonlarca öğrenci için oldukça önemlidir. Öğrenciler bu sınavlarda karşılarına çıkacak olan 11. Sınıf tarih müfredatını da oldukça merak etmektedirler. İşte, 11. Sınıf tarih konuları…

11. SINIF 1. DÖNEM TARİH KONULARI

1-Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti

1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da Denizcilik Faaliyetleri

Fetihlerden Savunmaya

2-Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

Avrupa'da Değişim Çağı

Osmanlı Devleti'nde Değişim

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

3-Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeler (1774-1914)

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

11. SINIF 2. DÖNEM TARİH KONULARI

3-Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

Mehmet Ali Paşa'nın Güç Kazanması

Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

4-Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

İhtilaller Çağı

Osmanlı Devleti'nde Modern Orduya Geçiş

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri

Osmanlı Devleti'nde Darbeler

5-Sermaye ve Emek

El Emeğinden Makineleşmeye

Osmanlı Devleti'nde Sanayileşme Çabaları

Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

6-XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat