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Haberler Eğitim Haberleri 11. Sınıf Tarih Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:23

11. Sınıf Tarih Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. Sınıf Tarih Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

11. sınıf Tarih konuları, özellikle sözel ve eşit ağırlık alanında eğitim alan öğrenciler için önemlidir. Üniversite sınavına girecek olan her bölüm öğrencisi için tarih puan katsayısı farklıdır. Tarih müfredatı da bu anlamda önem arz eder. Müfredat yakından takip edilerek bu derse daha bilinçli yaklaşılabilir. MEB lise 3 - 11. sınıf Tarih ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için derledik.

11. sınıf tarih konuları, Türk ve Dünya siyasi tarihindeki gelişmeleri daha iyi analiz etmeniz kapsamında belirlenmiştir. 11. sınıf tarih müfredatı MEB internet sitesinde bulunur. Yılsonunda yapılan değerlendirmeler sonunda 11. sınıf 1. ve 2. dönem tarih müfredatı ile ilgili gerekli güncellemeler yapılır. Bu sayede öğrencilerin daha iyi tarih bilinçlenmesi için gerekli düzenleme yapılmış olur. Lise 3 tarih konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

11. Sınıf Tarih Konuları (1. Dönem)

11. sınıf 1. döneminde öğrencilerin aldığı tarih ders konuları aşağıdaki gibidir.

  • Osmanlı Devleti'nin 1595-1700 yılları atasındaki siyasi pozisyonu
  • Uzun savaş dönemlerinin diplomasiye etkisi
  • Avrupa'da yaşanan din savaşlarının modern devlet anlayışına etkisi
  • 17 ve 18. Yy'da Osmanlı ve Avrupa Devletlerinin Denizcilik alanındaki faaliyetleri
  • Fetih döneminden savunma siyasetine geçiş
  • Avrupa'daki değişim dönemi
  • Osmanlı Devletindeki değişim çalışmaları
  • Osmanlı dönemindeki isyanlar ve devletin düzeni koruma tedbirleri
  • 18-20. Yy arasındaki siyasi gelişmeler
  • Osmanlı topraklarındaki çıkar çatışmaları
  • Mehmet Ali Paşa'nın her geçe güven biraz daha güçlenmesi
  • 1768-1914 arasındaki Osmanlı Devleti Rusya arasındaki rekabet

11. Sınıf Tarih Konuları (2. Dönem)

11. sınıfta eğitim gören öğrencilerin 2. dönem tarih dersinde işlediği konular şunlardır.

  • İhtilaller dönemi
  • Osmanlı Devleti'nde modern orduya dönüş çalışmaları
  • 19. Yy'da sosyal alanda yaşanan değişimler
  • Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme çalışmaları ve bu alandaki gelişmeler
  • Osmanlıdaki darbe girişimleri
  • El emeği sanayi anlayışından makineleşmeye dönüş
  • Osmanlı Devleti'nin sanayileşme alanındaki çalışmaları
  • Ekonomideki iyileştirme çalışmaları
  • Ulus devlete giden sürecin incelenmesi ve bu süreçteki nüfus hareketleri
  • Modern hayatta yaşanan sosyal gelişmelerin devletlere etkisi

11. sınıf tarih dersi müfredatı her yıl yeniden değerlendirilir. Yapılan geri besleme çalışmaları sonunda müfredata eklenmesi ya da çıkarılması gereken konular belirlenir. Bu sayede müfredattan azami verim alınması hedeflenir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı lise 3 tarih müfredatının güncel haline MEB internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yapılan güncellemeleri takip ederek söz konusu dersin güncel konularına ulaşmanız mümkündür. Müfredat incelemesi ile derste ya da üniversite sınavında daha yüksek puan almak için gerekli tedbirleri alabilirsiniz.

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11. Sınıf Tarih Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
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