11. Sınıf Tarih Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf tarih konuları, Türk ve Dünya siyasi tarihindeki gelişmeleri daha iyi analiz etmeniz kapsamında belirlenmiştir. 11. sınıf tarih müfredatı MEB internet sitesinde bulunur. Yılsonunda yapılan değerlendirmeler sonunda 11. sınıf 1. ve 2. dönem tarih müfredatı ile ilgili gerekli güncellemeler yapılır. Bu sayede öğrencilerin daha iyi tarih bilinçlenmesi için gerekli düzenleme yapılmış olur. Lise 3 tarih konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

11. Sınıf Tarih Konuları (1. Dönem)

11. sınıf 1. döneminde öğrencilerin aldığı tarih ders konuları aşağıdaki gibidir.

Osmanlı Devleti'nin 1595-1700 yılları atasındaki siyasi pozisyonu

Uzun savaş dönemlerinin diplomasiye etkisi

Avrupa'da yaşanan din savaşlarının modern devlet anlayışına etkisi

17 ve 18. Yy'da Osmanlı ve Avrupa Devletlerinin Denizcilik alanındaki faaliyetleri

Fetih döneminden savunma siyasetine geçiş

Avrupa'daki değişim dönemi

Osmanlı Devletindeki değişim çalışmaları

Osmanlı dönemindeki isyanlar ve devletin düzeni koruma tedbirleri

18-20. Yy arasındaki siyasi gelişmeler

Osmanlı topraklarındaki çıkar çatışmaları

Mehmet Ali Paşa'nın her geçe güven biraz daha güçlenmesi

1768-1914 arasındaki Osmanlı Devleti Rusya arasındaki rekabet

11. Sınıf Tarih Konuları (2. Dönem)

11. sınıfta eğitim gören öğrencilerin 2. dönem tarih dersinde işlediği konular şunlardır.

İhtilaller dönemi

Osmanlı Devleti'nde modern orduya dönüş çalışmaları

19. Yy'da sosyal alanda yaşanan değişimler

Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme çalışmaları ve bu alandaki gelişmeler

Osmanlıdaki darbe girişimleri

El emeği sanayi anlayışından makineleşmeye dönüş

Osmanlı Devleti'nin sanayileşme alanındaki çalışmaları

Ekonomideki iyileştirme çalışmaları

Ulus devlete giden sürecin incelenmesi ve bu süreçteki nüfus hareketleri

Modern hayatta yaşanan sosyal gelişmelerin devletlere etkisi

11. sınıf tarih dersi müfredatı her yıl yeniden değerlendirilir. Yapılan geri besleme çalışmaları sonunda müfredata eklenmesi ya da çıkarılması gereken konular belirlenir. Bu sayede müfredattan azami verim alınması hedeflenir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı lise 3 tarih müfredatının güncel haline MEB internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Yapılan güncellemeleri takip ederek söz konusu dersin güncel konularına ulaşmanız mümkündür. Müfredat incelemesi ile derste ya da üniversite sınavında daha yüksek puan almak için gerekli tedbirleri alabilirsiniz.