Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:56 Son Güncelleme: 31.10.2021 09:57

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Yazma ile konuşma dilinin ve sanatının tüm inceliklerinin anlatıldığı bir ders olan Türk Dili ve Edebiyatı dersi tüm senelerde olduğu gibi 11. Sınıfta da keyifli bir içeriğe sahiptir. Şiirden romana fıkradan tiyatroya kadar geniş perspektifte başlıkları olan 11. Sınıf edebiyat dersinin konuları nelerdir?