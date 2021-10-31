11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 11. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

ÖSYM sınavlarının en geniş ve en önemli kısmını oluşturan bir ders olan Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 11. Sınıf konuları da bu sınavlarda oldukça önemlidir. İşte, öğrencilerin de sıklıkla merak ettiği konular olan 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve müfredatı…
11. SINIF 1. DÖNEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
1-Giriş
- Edebiyat-Toplum İlişkisi
- Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
2-Hikaye
- Hikaye Nedir?
- Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1940 arası)
- Hikaye Cümlenin Öğeleri
3-Şiir
- Şiir Nedir?
- Tanzimat Dönemi Şiir
- Servetifünun Şiir
- Saf Şiir Anlayışına Bağlı Şiir
- Milli Edebiyat Döneminde Şiir
- Türk Dünyası Edebiyatında Şiir
4-Makale
- Makale Nedir?
- Bilimsel Makale
- Edebi Makale
11. SINIF 2. DÖNEM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
5-Sohbet ve Fıkra
- Sohbet (Söyleşi) Nedir?
- Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir?
- Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Sohbet
- Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Döneminde Fıkra
6-Roman
- Roman Nedir?
- Cumhuriyet Dönemi Romanı
- Dünya Edebiyatında Roman
- Anlatım Bozukluğu
7-Tiyatro
- Tiyatro Nedir?
- Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro
- Dünya Edebiyatında Tiyatro
8-Eleştiri
- Eleştiri Nedir?
- Cumhuriyet Döneminde Eleştiri
- Cumhuriyet Öncesi Dönemde Eleştiri
9-Mülakat/Röportaj
- Mülakat Nedir?
- Röportaj Nedir?
- Cumhuriyet Öncesi Dönemde Mülakat
- Cumhuriyet Dönemi'nde Röportaj