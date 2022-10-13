11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları lise öğrencileri ve üniversite sınavına girecekler için önemlidir. Tüm öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı müfredatını bilerek sınava hazırlanmak ister. Güncel 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı MEB internet sitesinde bulunur. Söz konusu web sitesinde 11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı ayrıntılı şekilde yer alır. Lise 3 Edebiyat konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (1. Dönem)
11. sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Türk ve dili ve edebiyatı dersinde öğrenecekleri konular aşağıdadır.
- Edebiyat ve toplum ilişkileri
- Edebiyatın çeşitli sanat alanları ile olan ilişkisi
- Yazım kurallarının bilinmesi
- Noktalama işaretlerinin cümle içinde kullanılması
- Hikâye ve hikâye çeşitleri
- 1923-1940, 1940-1960 arası Cumhuriyet döneminde hikâye örnekleri
- Cümlenin öğelerinin incelenmesi
- Şiir ve şiir örnekleri
- Tanzimat ve serfeti fünun döneminde şiir örnekleri
- Milli edebiyat döneminde ortaya çıkan şiir örnekleri
- Cumhuriyet döneminde şiir
- Türkiye dışında ortaya çıkan çağdaş Türk şiiri örnekleri
- Makale türleri ve makale yazım kuralları
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (2. Dönem)
11. sınıfa giden öğrencilerin 2. dönemde Türk dili ve edebiyatı dersinde öğreneceği müfredat konuları aşağıdadır.
- Cumhuriyet öncesi ve sonrası sohbet
- Fıkra ve köşe yazısı örnekleri
- Cumhuriyet öncesi ve sonrasında ortaya çıkan fıkra örnekleri
- 1923-1950 arasında ortaya çıkan roman örnekleri
- 1950-1980 arasında ortaya çıkan roman örnekleri
- Modernizm akımının edebiyata etkisi
- Dünya edebiyatından roman örnekleri
- Anlatım bozuklukları
- 1923-1950 yılları arasında Türkiye'deki tiyatro örnekleri
- 1950-1980 yılları atasında Türkiye'de tiyatro örnekleri
- Dünya edebiyatından tiyatro örnekleri ve tiyatroda kullanılan terimler
- Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında edebiyat alanındaki eleştiri örneklerinin incelenmesi
- Mülakat ve röportaj örneklerinin incelenmesi
- Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemindeki mülakat örnekleri
- Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemindeki röportaj örnekleri
11. sınıftaki Türk dili ve edebiyatı ders müfredatı incelendiğinde konuların, cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi şeklinde incelendiği görülür. Bu sayede edebiyat alanındaki gelişim daha iyi analiz edilebilir.