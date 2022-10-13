11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları, MEB Lise 3 - 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları lise öğrencileri ve üniversite sınavına girecekler için önemlidir. Tüm öğrenciler, Türk dili ve edebiyatı müfredatını bilerek sınava hazırlanmak ister. Güncel 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı MEB internet sitesinde bulunur. Söz konusu web sitesinde 11. Sınıf 1. ve 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı ayrıntılı şekilde yer alır. Lise 3 Edebiyat konuları ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (1. Dönem)

11. sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Türk ve dili ve edebiyatı dersinde öğrenecekleri konular aşağıdadır.

Edebiyat ve toplum ilişkileri

Edebiyatın çeşitli sanat alanları ile olan ilişkisi

Yazım kurallarının bilinmesi

Noktalama işaretlerinin cümle içinde kullanılması

Hikâye ve hikâye çeşitleri

1923-1940, 1940-1960 arası Cumhuriyet döneminde hikâye örnekleri

Cümlenin öğelerinin incelenmesi

Şiir ve şiir örnekleri

Tanzimat ve serfeti fünun döneminde şiir örnekleri

Milli edebiyat döneminde ortaya çıkan şiir örnekleri

Cumhuriyet döneminde şiir

Türkiye dışında ortaya çıkan çağdaş Türk şiiri örnekleri

Makale türleri ve makale yazım kuralları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları (2. Dönem)

11. sınıfa giden öğrencilerin 2. dönemde Türk dili ve edebiyatı dersinde öğreneceği müfredat konuları aşağıdadır.

Cumhuriyet öncesi ve sonrası sohbet

Fıkra ve köşe yazısı örnekleri

Cumhuriyet öncesi ve sonrasında ortaya çıkan fıkra örnekleri

1923-1950 arasında ortaya çıkan roman örnekleri

1950-1980 arasında ortaya çıkan roman örnekleri

Modernizm akımının edebiyata etkisi

Dünya edebiyatından roman örnekleri

Anlatım bozuklukları

1923-1950 yılları arasında Türkiye'deki tiyatro örnekleri

1950-1980 yılları atasında Türkiye'de tiyatro örnekleri

Dünya edebiyatından tiyatro örnekleri ve tiyatroda kullanılan terimler

Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında edebiyat alanındaki eleştiri örneklerinin incelenmesi

Mülakat ve röportaj örneklerinin incelenmesi

Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemindeki mülakat örnekleri

Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemindeki röportaj örnekleri

11. sınıftaki Türk dili ve edebiyatı ders müfredatı incelendiğinde konuların, cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi şeklinde incelendiği görülür. Bu sayede edebiyat alanındaki gelişim daha iyi analiz edilebilir.