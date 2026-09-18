110 bin kontenjan için ek tercih mesaisi

Üniversiteye ilk yerleştirmede istediği sonucu alamayan adaylar için ikinci bir şans var. YKS'de ilk yerleştirmenin ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci dün saat 16.00'da başladı. Tercihler 21 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Üniversitelerde açıköğretim programları da dahil toplam 110 bin 53 kontenjan bulunuyor. Adaylar 24'ü geçmemek üzere tercih yapabilecek. Peki kimler ek tercih yapabilecek, kaç tercih hakkı var, taban puan şartı nasıl uygulanacak? İşte 10 soruda 2026-YKS ek yerleştirme:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2026-YKS merkezi yerleştirmesinde hiçbir yükseköğretim programına yerleşmemiş adaylar ek yerleştirmeye başvurabilecek. İlk yerleştirmede hiç tercih yapmayan adayların da gerekli puan koşullarını taşımaları halinde ek yerleştirme hakkı bulunuyor.

KİMLER YAPAMAZ?

Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz. Bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayan aday ek yerleştirme hakkından yararlanamıyor.

TERCİHLERDE KURAL NE?

Ek yerleştirmenin en önemli noktalarından biri taban puan kuralı. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmuş ancak kayıt yaptırılmaması nedeniyle daha sonra boşluk oluşmuş programlarda adayın puanının, o programın merkezi yerleştirmede oluşan en küçük puanına eşit veya yüksek olması gerekiyor.

BAŞARI SIRASINA DİKKAT

Evet. Başarı sırası koşulu bulunan programlarda bu şart ek yerleştirmede de ortadan kalkmıyor. Adayların yalnızca boş kontenjana bakarak değil, programın puan türü, özel koşulları ve varsa başarı sırası şartını da dikkate alarak tercih yapması gerekiyor.

ÖSYM'NİN SİTESİNE BAKIN

ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde, ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.

KAÇ KONTENJAN VAR?

Ek yerleştirmede toplam 110 bin 53 kontenjan bulunuyor. Bunların 45 bin 374'ü ilk yerleştirmede boş kalan, 64 bin 679'u ise yerleşen adayların kayıt yaptırmaması sonucu boşalan kontenjanlardan oluşuyor. Üniversite türüne göre 45 bin 679 kontenjan devlet, 54 bin 465 vakıf, 9 bin 219 KKTC ve 690 kontenjan yabancı üniversitelerde.

BOŞLUK HANGİ BÖLÜMLERDE?

Lisans programlarında en fazla ek kontenjan 2 bin 384 ile bilgisayar mühendisliğinde. Onu 2 bin 216 ile psikoloji, 1.913 ile yazılım mühendisliği, 1.407 ile işletme ve 1.199 ile gastronomi ve mutfak sanatları izliyor. Görsel iletişim tasarımında 966, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerde 866, dijital oyun tasarımında 838 ek kontenjan bulunuyor.

SON GÜN 21 EYLÜL

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar tercihlerini 21 Eylül akşamına kadar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https:// ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

NASIL İŞLEYECEK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecek.

NASIL İŞLEYECEK?

Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.

TERCİH LİSTESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ek yerleştirmede "Boş kontenjan var" düşüncesiyle gelişigüzel liste yapılmamalı. Öncelikle adayın puanının programın taban puan koşulunu sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmeli. Ardından programın özel koşulları, eğitim dili, ücret ve burs şartları dikkatle incelenmeli. Tercih sırası da önemli; aday gerçekten okumak istediği programları istek sırasına göre yazmalı. Çünkü yerleştirme, puanın yeterli olduğu en üst tercihe yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör