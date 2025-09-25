12 Hafta Kaç Ay? 12 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Olur?

Gebelik sürecinde haftaların aylarla karşılaştırılması, hem anne adayları hem de sağlık profesyonelleri için oldukça önemlidir. Özellikle 12. hafta gibi belirli bir dönemi anlamak, bebeğin gelişimini takip etmek ve planlama yapmak açısından fayda sağlar. 12 hafta kaç ay eder veya 12 haftalık gebelik kaç aylık olur gibi sorular, gebelik takibini kolaylaştıran ve süreyi daha anlaşılır hâle getiren pratik hesaplamalardır.

12 HAFTA KAÇ AY?

12 hafta, günlük hesaplamaya göre yaklaşık 84 gün eder. Bir ay ortalama 30 gün kabul edildiğinde, 12 hafta yaklaşık 2 ay 24 gün olarak hesaplanır. Yani 12 hafta, hemen hemen 3 aya yakın bir süreyi temsil eder. Bu süre, planlama veya takvim hesaplamalarında kolaylıkla 2 ay 3 hafta olarak da ifade edilebilir.

12 HAFTALIK GEBELİK KAÇ AYLIK OLUR?

12 haftalık gebelik 3 aylık olarak kabul edilir.