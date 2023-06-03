1.2 milyon öğrenci LGS’de ter dökecek

1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılması beklenen 2023 Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 81 ilde bugün yapılacak. Sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 görevli yer alacak.Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. İlk oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 12.50'de sona erecek. İki oturum arasında öğrenciler 45 dakika mola verilecek. Öğrenciler bu sürede okul bahçesine çıkabilecek. Molada da mümkün olduğunca sınav hakkında konuşmamaya çalışın. İhtiyaçlarınızı giderin, zihninizi dinlendirin.Uzmanlar artık sınav sürecinin geride kaldığını belirterek öğrencilerin ruhsal sağlığı açısından LGS sonrası sınav hakkında konuşulmaması gerektiğini söylüyor. Velilere çağrıda bulunan uzmanlar, "Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler" dedi. "Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır" diyen uzmanlar "Başarıları gündeme gelen çocukların kendilerine olan güvenleri artar. Unutulmamalıdır ki çocukların olumlu davranışları takdir gördükçe pekiştirilir ve kalıcı hâle gelir. Arkadaşlar ve akrabalar ile yapılan telefon görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi onlara kendini iyi hissettirecektir" mesajını verdi.