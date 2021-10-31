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Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:04

12. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

12. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Sayısal dört ana dersin sonuncusunu oluşturan ders de biyolojidir. Her yıl eğlenceli ve kolay geçen bir ders olan biyoloji dersi 12. Sınıfta da 4 ünite içerisinde anlatılmaktadır. Peki, MEB 2021-2022 12. Sınıf biyoloji konuları nelerdir?

ÖSYM sınavlarından AYT sınavında çıkacak konulardan oluşan 12. Sınıf biyoloji dersi konuları genel manada bitkiler üzerine kurulu bir müfredata sahiptir. İşte, oldukça kolay ve öğrenciyi zorlamayacak konular içeren 12. Sınıf biyoloji konuları ve müfredatı…

12. SINIF SAYISAL DERSLERİ

  • Türk Dili Ve Edebiyatı
  • Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
  • T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
  • Birinci Yabancı Dil
  • İkinci Yabancı Dil
  • Beden Eğitimi Ve Spor
  • Görsel Sanatlar/Müzik
  • Temel Matematik
  • Seçmeli Matematik
  • Seçmeli Fizik
  • Seçmeli Kimya
  • Seçmeli Biyoloji
  • Astronomi ve Uzay Bilimleri
  • Matematik Tarihi ve Uygulamaları
  • Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

12. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1-Genden Proteine

  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2-Canlılarda Enerji Dönüşümleri

  • Canlılık ve Enerji
  • Fotosentez
  • Kemosentez
  • Hücresel Solunum

12. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

3-Bitki Biyolojisi

  • Bitkilerin Yapısı
  • Bitkilerde Madde Taşınması
  • Bitkilerde Eşeyli Üreme

4-Canlılar ve Çevre

  • Canlılar ve Çevre

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12. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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