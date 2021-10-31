12. Sınıf Biyoloji konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Biyoloji konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

ÖSYM sınavlarından AYT sınavında çıkacak konulardan oluşan 12. Sınıf biyoloji dersi konuları genel manada bitkiler üzerine kurulu bir müfredata sahiptir. İşte, oldukça kolay ve öğrenciyi zorlamayacak konular içeren 12. Sınıf biyoloji konuları ve müfredatı…

12. SINIF SAYISAL DERSLERİ

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor

Görsel Sanatlar/Müzik

Temel Matematik

Seçmeli Matematik

Seçmeli Fizik

Seçmeli Kimya

Seçmeli Biyoloji

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik Tarihi ve Uygulamaları

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

12. SINIF 1. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

1-Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

2-Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

12. SINIF 2. DÖNEM BİYOLOJİ KONULARI

3-Bitki Biyolojisi

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

4-Canlılar ve Çevre