12. Sınıf Biyoloji Konuları - MEB Lise 4 12.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

12. sınıf Biyoloji konuları MEB tarafından alt sınıf konu başlıklarına göre daha az tutulmuştur. Bu nedenle lise 4 konuları kapsamında bahsederken dört konudan bahsetmiş oluruz. Aynı zamanda lise 4 olan bir öğrencinin elde edeceği kazanımları da dört konu etrafında olacaktır. 12. Sınıf Biyoloji müfredatı ders kitabı içeriğinde canlılar, genler ve bitkiler konusu yer almaktadır. Böylece 12. sınıf 1. ve 2. dönem Biyoloji müfredatı için dört konu başlığından oluştuğunu söylemek mümkündür.

12. Sınıf Biyoloji Konuları

2022/2023 eğitim öğretim yılı her öğrencinin bir üst sınıfa geçtiği, yeni konularla karşılaştığı bir yıldır. 12. sınıf Biyoloji konuları da buna örnektir. 12. sınıf Biyoloji konuları üniversite sınavına geçen bir öğrenci için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü YKS sınavının konu dağılımına bakıldığında 12. sınıf Biyoloji konuları da yer almaktadır. 12. sınıf Biyoloji dersi içeriğinde diğer yıllara nazaran pek fazla konu başlığı ve içeriği bulunmaktadır. Lise 4 öğrencileri iki dönem boyunca toplam dört konu başlığı çerçevesinde ders görmektedir. Bu konu başlıkları genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi, canlılar ve çevredir.

12. Sınıf 1. Dönem Biyoloji Ders Konuları

12. sınıf 1. dönem biyoloji konuları içinde toplam iki ana başlık bulunmaktadır. Bu başlıklar genden proteine ve canlılarda enerji dönüşümleridir. 12. sınıf 1. dönem Biyoloji ders konu içeriği ise şöyledir:

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

Kemosentez

Hücresel Solunum

12. Sınıf 2. Dönem Biyoloji Ders Konuları

12. sınıf 2. dönem Biyoloji konu başlıklarında toplam iki ana başlık bulunmaktadır. Bu ana başlıklar bitki biyolojisi, canlılar ve çevredir. 12. sınıf 2. dönem Biyoloji ders konu içeriği ise şöyledir:

Bitkilerin Yapısı

Bitkilerde Madde Taşınması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Canlılar ve Çevre