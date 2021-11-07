12. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Üniversite merdivenlerinin basamaklarını bir bir çıkarken son düzlükteki derslerden biri de 12. Sınıf coğrafya dersidir. Eşit ağırlık derslerinden biri olan coğrafya doğayı, toplumu ve çevreyi tanımamıza yardımcı olan bir derstir. İşte, 12. Sınıf coğrafya müfredatı…

12. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1-Doğal Sistemler

Ekstrem Doğa Olayları

Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi

Doğa ve İnsan

Küresel İklim Değişikliği

2-Beşeri Sistemler

Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri

Geleceğin Dünyası

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi

Ulaşımı Etkileyen Faktörler

Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri

Türkiye'deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

Küresel Ticaret

Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

12. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

Küresel Ticaret

Türkiye'nin Kültürel Mirası

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye'nin Turizm Politikaları

Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Jeopolitik Konum

Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler

Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri

Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri

Türk Kültürü Havzası

Ülkeler Arası Etkileşim

Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri

Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli

Enerji Güzergahları ve Etkileri Çatışma Bölgeleri

4-Çevre ve Toplum