Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 7.11.2021 10:58 Son Güncelleme: 7.11.2021 10:59

12. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

12. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Yeryüzünü tanımamıza yardımcı olan derslerden biri olan coğrafya 12. Sınıf müfredatı içerisinde 4 ünite içerisinde işlenmektedir. Doğa olaylarından ekonomiye kıtalardan kültürel mirasa kadar geniş perspektifte işlenen ders sınava girecek öğrenciler için de öneme sahip bir derstir. Peki, MEB 2021-2022 coğrafya konuları nelerdir?

Üniversite merdivenlerinin basamaklarını bir bir çıkarken son düzlükteki derslerden biri de 12. Sınıf coğrafya dersidir. Eşit ağırlık derslerinden biri olan coğrafya doğayı, toplumu ve çevreyi tanımamıza yardımcı olan bir derstir. İşte, 12. Sınıf coğrafya müfredatı…

12. SINIF 1. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

1-Doğal Sistemler

  • Ekstrem Doğa Olayları
  • Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi
  • Doğa ve İnsan
  • Küresel İklim Değişikliği

2-Beşeri Sistemler

  • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
  • Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
  • Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri
  • Geleceğin Dünyası
  • Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
  • Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri
  • Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
  • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
  • Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisine Etkisi
  • Ulaşımı Etkileyen Faktörler
  • Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri
  • Türkiye'deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
  • Küresel Ticaret
  • Dünya Ticareti ve Ticaret Bölgeleri

12. SINIF 2. DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

  • Küresel Ticaret
  • Türkiye'nin Kültürel Mirası
  • Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
  • Türkiye'nin Turizm Politikaları
  • Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3-Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

  • Jeopolitik Konum
  • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
  • Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
  • Türkiye'nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
  • Türk Kültürü Havzası
  • Ülkeler Arası Etkileşim
  • Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
  • Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  • Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
  • Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
  • Enerji Güzergahları ve Etkileri Çatışma Bölgeleri

4-Çevre ve Toplum

  • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
  • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  • Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
  • Çevre Politikaları
  • Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
  • Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
  • Çevresel Örgütler
  • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

ARKADAŞINA GÖNDER
12. Sınıf Coğrafya konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Coğrafya konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA