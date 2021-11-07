12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

İnanç sitemi, iman, ahlak, hoşgörü, adalet vb. birçok konunun temellendirildiği bir ders olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi içerisinde başta İslam dini olmak üzere diğer dinler ve inançlarla alakalı birçok bilgi aktarılmaktadır. İşte, MEB 2021-2022 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı…

12. Sınıf 1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

1-İslam ve Bilim

Din-Bilim İlişkisi

İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

Cami ve Mescitler

Mektepler

Medreseler

Beyt'ül Hikmeler ve Kütüphaneler

Şifahaneler

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

Dil

Fıkıh

Kelam

Tefsir

Hadis

Tarih

Felsefe

Coğrafya

Tıp

Astronomi

Matematik

Fizik

Kimya

Kur'an'dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

2-Anadolu'da İslam

Türklerin Müslüman Olmaları

Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:

Ebu Hanife

Cafer es-Sadık

Maturidi

Şafii

Eş'ari

Ahmet Yesevi

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Ahi Evran

Hacı Bektaş-ı Veli

Yunus Emre

Sarı Saltuk

Hacı Bayram-ı Veli

Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

12. Sınıf 2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

3-İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:

Yesevilik

Kadirilik

Rifailik

Mevlevilik

Nakşibendilik

Alevilik-Bektaşilik

Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar

Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4-Güncel Dini Meseleler

Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler

İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler

Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler

Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler

5-Hint ve Çin Dinleri