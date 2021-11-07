12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

İnanç sitemi, iman, ahlak, hoşgörü, adalet vb. birçok konunun temellendirildiği bir ders olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi içerisinde başta İslam dini olmak üzere diğer dinler ve inançlarla alakalı birçok bilgi aktarılmaktadır. İşte, MEB 2021-2022 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı…
12. Sınıf 1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
1-İslam ve Bilim
- Din-Bilim İlişkisi
- İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
- İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
- Cami ve Mescitler
- Mektepler
- Medreseler
- Beyt'ül Hikmeler ve Kütüphaneler
- Şifahaneler
- Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
- Dil
- Fıkıh
- Kelam
- Tefsir
- Hadis
- Tarih
- Felsefe
- Coğrafya
- Tıp
- Astronomi
- Matematik
- Fizik
- Kimya
- Kur'an'dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
2-Anadolu'da İslam
- Türklerin Müslüman Olmaları
- Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
- Ebu Hanife
- Cafer es-Sadık
- Maturidi
- Şafii
- Eş'ari
- Ahmet Yesevi
- Mevlana Celaleddin-i Rumi
- Ahi Evran
- Hacı Bektaş-ı Veli
- Yunus Emre
- Sarı Saltuk
- Hacı Bayram-ı Veli
- Kur'an'dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
12. Sınıf 2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
3-İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
- Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
- Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
- Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
- Yesevilik
- Kadirilik
- Rifailik
- Mevlevilik
- Nakşibendilik
- Alevilik-Bektaşilik
- Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
- Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
4-Güncel Dini Meseleler
- Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
- İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
- Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
- Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
- Kur'an'dan Mesajlar: En'âm suresi 151-152. Ayetler
5-Hint ve Çin Dinleri
- Hinduizm
- Budizm
- Konfüçyanizm
- Taoizm