12. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

12. sınıf felsefe konuları, mantıki bir sıra dâhilinde ve bilim ışığında hazırlanır. 12. sınıf felsefe müfredatı MEB internet sitesinde güncel olarak tutulur. Bu siteyi incelediğinizde 12. sınıf 1. ve 2. dönem felsefe müfredatı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Müfredat hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, derse yaklaşım tarzınızın çok daha farklı olacağını görebilirsiniz. Lise 4 felsefe konuları ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.
12. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. yarıyıl döneminde alması gereken felsefe konuları aşağıdaki gibidir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencilerin felsefe dersinde alacağı ders konuları aşağıdaki gibidir.