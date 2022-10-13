12. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

12. sınıf felsefe konuları, mantıki bir sıra dâhilinde ve bilim ışığında hazırlanır. 12. sınıf felsefe müfredatı MEB internet sitesinde güncel olarak tutulur. Bu siteyi incelediğinizde 12. sınıf 1. ve 2. dönem felsefe müfredatı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Müfredat hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, derse yaklaşım tarzınızın çok daha farklı olacağını görebilirsiniz. Lise 4 felsefe konuları ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

12. Sınıf Felsefe Konuları (1. Dönem)

12. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. yarıyıl döneminde alması gereken felsefe konuları aşağıdaki gibidir.

Felsefenin anlamı ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisi

Bilgi felsefesi konusu ve problem alanları

Bilim felsefesine giriş ve farklı yaklaşım tarzlarının incelenmesi

Bilim felsefesine yapılan eleştiriler

12. Sınıf Felsefe Konuları (2. Dönem)

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencilerin felsefe dersinde alacağı ders konuları aşağıdaki gibidir.