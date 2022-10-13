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Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:49 Son Güncelleme: 13.10.2022 16:49

12. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

12. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

12. sınıf felsefe konuları, bu sınıfa giden tüm öğrencilerin araştırdığı konulardan biridir. Felsefe dersi, öğrencilerin hayata bakış açısını değiştiren, modern bir bilim dalıdır. Söz konusu ders aynı zamanda diğer bilim dallarına da farklı bir bakış açısı ile yaklaşmanızı sağlar. 12. sınıf felsefe ders kitabı müfredatı ve kazanımları (1. ve 2. dönem) ile ilgili merak edilen hususları sizler için araştırdık.

12. sınıf felsefe konuları, mantıki bir sıra dâhilinde ve bilim ışığında hazırlanır. 12. sınıf felsefe müfredatı MEB internet sitesinde güncel olarak tutulur. Bu siteyi incelediğinizde 12. sınıf 1. ve 2. dönem felsefe müfredatı ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Müfredat hakkında bilgi sahibi olduğunuzda, derse yaklaşım tarzınızın çok daha farklı olacağını görebilirsiniz. Lise 4 felsefe konuları ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

12. Sınıf Felsefe Konuları (1. Dönem)

12. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. yarıyıl döneminde alması gereken felsefe konuları aşağıdaki gibidir.

  • Felsefenin anlamı ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisi
  • Bilgi felsefesi konusu ve problem alanları
  • Bilim felsefesine giriş ve farklı yaklaşım tarzlarının incelenmesi
  • Bilim felsefesine yapılan eleştiriler

12. Sınıf Felsefe Konuları (2. Dönem)

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencilerin felsefe dersinde alacağı ders konuları aşağıdaki gibidir.

  • Varlık felsefesi, konusu ve ontolojik açıdan varlığın değerlendirilmesi
  • Ahlak felsefesi konusu
  • Etik kavramına yaklaşım tarzları ve problematik
  • Siyaset felsefesinin konusu ve iki farklı problem alanı
  • Estetik konusu ve estetiğe yaklaşım tarzları
  • Din felsefesi, konusu ve konu ile ilgili farklı yaklaşım tarzları

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12. Sınıf Felsefe Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
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