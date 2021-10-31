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Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:08 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:09

12. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

12. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Fizik konuları ve müfredatı 1. ve 2. Dönem

Fizik pek çok öğrencinin kafasını karıştıran, bazen yoran ancak küçücük zerreden evrende bilinen ve bilinmeyen pek çok şeyin de onun sayesinde açığa çıkan birçok şeyi ortaya koyan derstir. Elektrikten atomlara, nanoteknolojilerden ışınlara kadar birçok konuyu içine alan fizik zor olmasına karşın hayatımızın en önemli parçalarından da biridir. 12. Sınıfla beraber lise yıllarında son kez görülecek olan fizik dersi üniversiteye başlayacak öğrenciler için de dönüm noktası olacaktır. Peki, MEB 2120-2022 12. Sınıf fizik konuları nelerdir?

Zor gibi görünse de düzenli çalışma ve tekrarla üstesinden gelinebilecek bir ders olan fizik aynı zamanda üniversiteye hazırlık sürecinde öğrenciler için oldukça öneme sahip bir derstir. İşte, 12. Sınıf fizik konuları ve müfredatı…

12. SINIF FİZİK DERSİ VE MÜFREDATI

MEB tarafından her yıl düzenlenen dersler ve müfredatlar öğrencilerin en kolay ve pratik şekilde öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. 12. Sınıf fiziği de 4 yıl boyunca lise yıllarında alınan son fizik dersi olması nedeniyle önemlidir. Toplamda 6 üniteden oluşan 12. Sınıf fizik dersi ve müfredatı şu şekildedir:

12. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI

1-Düzgün Çembersel Hareket

  • Düzgün Çembersel Hareket
  • Dönerek Öteleme Hareketi
  • Açısal Momentum
  • Kütle Çekim Kuvveti
  • Kepler Kanunları

2-Basit Harmonik Hareket

  • Basit Harmonik Hareket

3-Dalga Mekaniği

  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Elektromanyetik Dalgalar

12. SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI

4-Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Radyoaktivite

5-Modern Fizik

  • Özel Görelilik
  • Kuantum Fiziğine Giriş
  • Fotoelektrik Olayı
  • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

  • Görüntüleme Teknolojileri
  • Yarı İletken Teknolojisi
  • Süper İletkenler
  • Nanoteknoloji
  • Laser Işınları

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12. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)
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