12. Sınıf Fizik konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Fizik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Zor gibi görünse de düzenli çalışma ve tekrarla üstesinden gelinebilecek bir ders olan fizik aynı zamanda üniversiteye hazırlık sürecinde öğrenciler için oldukça öneme sahip bir derstir. İşte, 12. Sınıf fizik konuları ve müfredatı…
12. SINIF FİZİK DERSİ VE MÜFREDATI
MEB tarafından her yıl düzenlenen dersler ve müfredatlar öğrencilerin en kolay ve pratik şekilde öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. 12. Sınıf fiziği de 4 yıl boyunca lise yıllarında alınan son fizik dersi olması nedeniyle önemlidir. Toplamda 6 üniteden oluşan 12. Sınıf fizik dersi ve müfredatı şu şekildedir:
12. SINIF 1. DÖNEM FİZİK KONULARI
1-Düzgün Çembersel Hareket
2-Basit Harmonik Hareket
3-Dalga Mekaniği
12. SINIF 2. DÖNEM FİZİK KONULARI
4-Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
5-Modern Fizik
6-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları