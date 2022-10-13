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Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 13.10.2022 16:32 Son Güncelleme: 13.10.2022 16:32

12. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

12. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. ve 2. Dönem

12. sınıf Fizik konuları, eğitim öğretim yılının kritik bir dönemi olması nedeniyle önemlidir. Bu dönemin sonunda öğrenciler üniversite sınavına girerler. Fizik konuları önceden incelenerek sınavda çıkacak Fizik üniteleri ile ilgili gerekli ön çalışmalar yapılabilir. MEB 12. sınıf fizik ders kitabı müfredatı ve lise 4 1. ve 2. dönem Fizik dersi üniteleri ile ilgili merak ettiğiniz konuları sizler için derledik.

12. sınıf fizik konuları, öğrencilerin fiziğin detaylarını öğrenmeleri için belirlenmiştir. 12. sınıf fizik müfredatı MEB internet sitesinde her yıl düzenlenir. Yılsonunda yapılan değerlendirme ve geri besleme çalışmaları neticesinde 12. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatına eklenmesi ya da çıkarılması gereken konular belirlenir. Sürecin son aşamasında müfredatta gerekli güncelleme yapılır. Lise 4 fizik konuları ile ilgili detaylar yazımızın devamında.

12. Sınıf Fizik Konuları (1. Dönem)

12. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. dönemde alması gereken fizik dersi konuları aşağıdaki gibidir.

  • Çembersel hareket
  • Dönme hareketi
  • Momentum
  • Kütle çekimi
  • Kepler kanunu
  • Basit harmonik hareket
  • Dalgalarda girişim, kırınım ve Doppler
  • Eloktromanyetik dalga kavramı

12. Sınıf Fizik Konuları (2. Dönem)

12. sınıf 2. döneminde fizik dersinde işlenen konular, fiziğin daha ileri düzey eğitim konularıdır. Bu kapsamda işlenen konular aşağıdadır.

  • Atomun tarihi gelişimi
  • Büyük patlama kavramı ve evrenin oluşum süreci
  • Radyoaktivite
  • Özel görelilik ve kuantum fiziği
  • Fotoelektrik
  • Görüntüleme ve yarı iletken kavramları
  • Süper iletkenin özellikleri
  • Nanoteknolojik gelişmeler
  • Lazer ışınları

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12. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)
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