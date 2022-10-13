12. Sınıf Fizik Konuları, MEB Lise 4 - 12. Sınıf Fizik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

12. sınıf fizik konuları, öğrencilerin fiziğin detaylarını öğrenmeleri için belirlenmiştir. 12. sınıf fizik müfredatı MEB internet sitesinde her yıl düzenlenir. Yılsonunda yapılan değerlendirme ve geri besleme çalışmaları neticesinde 12. sınıf 1. ve 2. dönem fizik müfredatına eklenmesi ya da çıkarılması gereken konular belirlenir. Sürecin son aşamasında müfredatta gerekli güncelleme yapılır. Lise 4 fizik konuları ile ilgili detaylar yazımızın devamında.

12. Sınıf Fizik Konuları (1. Dönem)

12. sınıfta eğitim alan öğrencilerin 1. dönemde alması gereken fizik dersi konuları aşağıdaki gibidir.

Çembersel hareket

Dönme hareketi

Momentum

Kütle çekimi

Kepler kanunu

Basit harmonik hareket

Dalgalarda girişim, kırınım ve Doppler

Eloktromanyetik dalga kavramı

12. Sınıf Fizik Konuları (2. Dönem)

12. sınıf 2. döneminde fizik dersinde işlenen konular, fiziğin daha ileri düzey eğitim konularıdır. Bu kapsamda işlenen konular aşağıdadır.