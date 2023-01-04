12. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 12. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Lise öğretim müfredatında yer alan İngilizce dersi, başarılı olunduğu vakit öğrencilere büyük artılar kazandırmaktadır. Özellikle dil alanından üniversite sınavına girecek oln lise 12.sınıf öğrencileri bilhassa İngilizce dersine daha çok çalışmaktadır. İngilizce dersinde geri kalmamak için mutlaka 12. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri ve 12. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri bilmek gereklidir. Bizler de siz kıymetli öğrenciler için 12 sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları hakkında detaylara içeriğimizde yer verdik, 12 sınıf İngilizce kelimeleri nelerdir? Bu sorunun detaylı yanıtlarına ve 12.sınıf İngilizce kelimelerin anlamlarına sizler için derlediğimiz içerikte ulaşabilirsiniz.
Lise son yani 12.sınıf öğrencileri eğitim hayatlarının en yoğun geçtiği dönemdedirler. Sorumlun oldukları dersler arasında İngilizce dersi de bulunan 12. sınıf öğrencileri bu derste başarılı olmak adına, pek çok kelimenin yazılışlarını ve anlamlarını öğrenmelidirler. Üniversite öncesi eğitimde son aşama olan lise son sınıfta İngilizce dersi daha da teferruatlı ve ayrıntılı olmakta, öğrenciler farklı ve değişik alanlara ait yeni kelimeler öğrenmektedir. 12. sınıf İngilizce dersinde özellikle 1. ve 2. ünitelerde öğrenilmesi gereken bir çok kelime mevcuttur, bahsi geçen İngilizce kelimelerin yazılışı, anlamı ve telafuzu hakkında bili sahibi olamk öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır. 12. Sınıf İngilizce kelimeler ise şunlardır;
- ads reklamlar
- award ödüllendirmek
- brass bando
- cheer neşelendirmek
- determine belirlemek
- drums bateri
- eerie ürkütücü
- folk halk
- healing şifalı
- incredible inanılmaz
- memorable unutulmaz
- preference tercih
- soul ruh
- team up birlikte çalışma
- violin keman
|all up
|hapı yutmuş
|immune system
|bağışıklık sistemi
|alternatively
|alternatifli olarak
|impact
|etki
|amused
|memnuniyet içinde
|influence
|etkilemek
|annoyed
|sinirli
|interaction
|etkileşim
|anxiety
|endişe
|interdependent
|birbirine bağlı olan
|anxious
|endişeli
|joyful
|neşeli
|approachable
|ulaşılabilir
|lip
|dudak
|approving
|onaylayıcı
|maintaining
|koruma
|blunt
|köreltmek
|miserable
|acınası
|borrow
|ödünç almak
|mood
|ruh hali
|bossy
|buyurgan
|mood swings
|ruh halinde ani değişimler
|calm
|sakin
|nervous
|gergin
|childish
|çocuksu
|neutral
|yansız
|chill out
|sakin ol
|optimistic
|iyimser
|client
|müşteri
|overhear
|kulak misafiri olmak
|competitor
|yarışmacı
|postpone
|ötelemek
|confusion
|karışıklık
|private
|özel
|contagious
|bulaşıcı
|puppeteer
|kukla oynatıcısı
|cope with
|baş etmek
|recall
|hatırlamak
|credibility
|güvenilirlik
|recently
|son zamanlarda
|deal with
|ile ilgilenmek
|releases
|serbest bırakılan
|debt
|borç
|respectful
|saygılı
|allocated
|tahsis edilmiş
|alongside
|yanı sıra
|animal rights
|hayvan hakları
|antagonism
|düşmanlık
|application
|başvuru
|appreciate
|değerini artırmak
|arctic
|kuzey kutup bölgesi
|armband
|kolluk
|aspect
|hal
|associate
|birleştirmek
|at least
|en azından
|background
|geçmiş
|banner
|afiş
|basic resources
|temel kaynaklar
|battlefield
|harp meydanı
|beggar
|dilenci
|belief
|inanç
|berate
|paylamak
|blame
|suçlamak
|blanket
|battaniye
|blind
|kör
|brute
|kaba
|bulletin
|bülten
|bulletin boards
|bülten tahtaları
|bullfighting
|boğa güreşi
|cash prize
|para ödülü
|children rights
|çocuk hakları
|circumstance
|durum
|civilian
|sivil
|complain
|şikayet etmek
|complaint
|şikayet
|conscience
|vicdan
|constructed
|yapılı
|consumer
|tüketici
|cope with
|baş etmek
|copyright
|telif hakkı
|culture
|kültür
|deaf
|sağır
|decade
|onluk
|ads
|reklamlar
|agree to an extent
|bir ölçüde katılıyorum
|agreeing
|kabul eden
|appeal
|cazip gelmek
|as for me
|bence
|as i see it
|bence
|assignment
|görev
|attitude
|tutum
|attract
|cezbetmek
|award
|ödüllendirmek
|aware of
|-in farkında
|background
|özgeçmiş
|based on
|bağlı olarak
|bassoon
|ağızla çalınan çalgı
|be neutral
|tarafsız olmak
|brass
|bando
|cheer
|neşelendirmek
|clarinet
|klarnet
|classical
|klasik
|come on!
|hadi!
|conclude
|sonuçlandırmak
|country
|kırsal kesim müziği
|cymbals
|büyük zil
|deafening
|sağır edici
|determine
|belirlemek
|disagreeing
|aynı fikirde olmamak
|dispute
|tartışma
|distract
|dikkatini dağıtmak
|disturb
|rahatsız etmek
|drums
|bateri
|eerie
|ürkütücü
|embedded
|saklı
|estimated temperature
|tahmini sıcaklık
|fame
|ün
|fee
|ücret
|folk
|halk
|french horn
|fransız kornosu
|funky
|çok iyi
|genre
|tür
|gradually
|yavaş yavaş
|harp
|arp
|healing
|şifalı
|heroic
|kahramanca
|humming
|mırıldama
|ı don't think so
|hiç sanmıyorum
|ı suppose
|sanırım
|ı totally disagree
|kesinlikle katılmıyorum
|ın my view
|fikrimce
|ındeed
|gerçekten de
|impact
|etki
|increasing
|artan
|incredible
|inanılmaz
|inspiration
|ilham
|interviewee
|görüşülen kimse
|keyboard
|klavye
|lyrics
|şarkı sözleri
|majority
|çoğunluk
|memorable
|unutulmaz
|mesmerizing
|büyüleyici
|minority
|azınlık
|mix tape
|karışık kaset
|no comment
|yorum yok
|no doubt
|kuşkusuz
|obligatory
|zorunlu
|orally
|sözlü olarak
|outburst
|patlak verme
|pair of shoes
|bir çift ayakkabı
|participant
|katılımcı
|percussion
|vurmalı çalgılar
|preference
|tercih
|promotional
|reklamla ilgili
|quote
|alıntı yapmak
|raucous
|gürültülü
|receive
|almak
|relaxation
|dinlenme
|remain calm
|soğukkanlılığını korumak