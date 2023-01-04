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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:52 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:52

12. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 12. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

12 sınıf İngilizce kelimeleri lise öğrencilerinin yabancı dil derslerinde sorumlu olduğu konular arasında yer almaktadır. Lise 12. sınıf öğrencileri İngilizce kelimeleri ezberlemek için 12.sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri ve 12.sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri nelerdir araştırmaktadır. Sorumlu olunan bu kelimelerin yazılışlarını, okunuşlarını ve Türkçe anlamları nelerdir öğrenmek, kuşkusuz öğrencilerin İngilizce derslerinde başaralı olmalarına fayda sağlamaktadır. Peki, 12 sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları nelerdir? Detaylı yanıtları sizler için derledik.

12. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 12. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Lise öğretim müfredatında yer alan İngilizce dersi, başarılı olunduğu vakit öğrencilere büyük artılar kazandırmaktadır. Özellikle dil alanından üniversite sınavına girecek oln lise 12.sınıf öğrencileri bilhassa İngilizce dersine daha çok çalışmaktadır. İngilizce dersinde geri kalmamak için mutlaka 12. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri ve 12. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri bilmek gereklidir. Bizler de siz kıymetli öğrenciler için 12 sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları hakkında detaylara içeriğimizde yer verdik, 12 sınıf İngilizce kelimeleri nelerdir? Bu sorunun detaylı yanıtlarına ve 12.sınıf İngilizce kelimelerin anlamlarına sizler için derlediğimiz içerikte ulaşabilirsiniz.

12.Sınıf İngilizce Kelimeler Ve Türkçe Anlamları

Lise son yani 12.sınıf öğrencileri eğitim hayatlarının en yoğun geçtiği dönemdedirler. Sorumlun oldukları dersler arasında İngilizce dersi de bulunan 12. sınıf öğrencileri bu derste başarılı olmak adına, pek çok kelimenin yazılışlarını ve anlamlarını öğrenmelidirler. Üniversite öncesi eğitimde son aşama olan lise son sınıfta İngilizce dersi daha da teferruatlı ve ayrıntılı olmakta, öğrenciler farklı ve değişik alanlara ait yeni kelimeler öğrenmektedir. 12. sınıf İngilizce dersinde özellikle 1. ve 2. ünitelerde öğrenilmesi gereken bir çok kelime mevcuttur, bahsi geçen İngilizce kelimelerin yazılışı, anlamı ve telafuzu hakkında bili sahibi olamk öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır. 12. Sınıf İngilizce kelimeler ise şunlardır;

- ads reklamlar

- award ödüllendirmek

- brass bando

- cheer neşelendirmek

- determine belirlemek

- drums bateri

- eerie ürkütücü

- folk halk

- healing şifalı

- incredible inanılmaz

- memorable unutulmaz

- preference tercih

- soul ruh

- team up birlikte çalışma

- violin keman

12. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri (Psychology)

all up hapı yutmuş immune system bağışıklık sistemi
alternatively alternatifli olarak impact etki
amused memnuniyet içinde influence etkilemek
annoyed sinirli interaction etkileşim
anxiety endişe interdependent birbirine bağlı olan
anxious endişeli joyful neşeli
approachable ulaşılabilir lip dudak
approving onaylayıcı maintaining koruma
blunt köreltmek miserable acınası
borrow ödünç almak mood ruh hali
bossy buyurgan mood swings ruh halinde ani değişimler
calm sakin nervous gergin
childish çocuksu neutral yansız
chill out sakin ol optimistic iyimser
client müşteri overhear kulak misafiri olmak
competitor yarışmacı postpone ötelemek
confusion karışıklık private özel
contagious bulaşıcı puppeteer kukla oynatıcısı
cope with baş etmek recall hatırlamak
credibility güvenilirlik recently son zamanlarda
deal with ile ilgilenmek releases serbest bırakılan
debt borç respectful saygılı

12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri Human Rights

allocated tahsis edilmiş
alongside yanı sıra
animal rights hayvan hakları
antagonism düşmanlık
application başvuru
appreciate değerini artırmak
arctic kuzey kutup bölgesi
armband kolluk
aspect hal
associate birleştirmek
at least en azından
background geçmiş
banner afiş
basic resources temel kaynaklar
battlefield harp meydanı
beggar dilenci
belief inanç
berate paylamak
blame suçlamak
blanket battaniye
blind kör
brute kaba
bulletin bülten
bulletin boards bülten tahtaları
bullfighting boğa güreşi
cash prize para ödülü
children rights çocuk hakları
circumstance durum
civilian sivil
complain şikayet etmek
complaint şikayet
conscience vicdan
constructed yapılı
consumer tüketici
cope with baş etmek
copyright telif hakkı
culture kültür
deaf sağır
decade onluk

12. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri (Music)

ads reklamlar
agree to an extent bir ölçüde katılıyorum
agreeing kabul eden
appeal cazip gelmek
as for me bence
as i see it bence
assignment görev
attitude tutum
attract cezbetmek
award ödüllendirmek
aware of -in farkında
background özgeçmiş
based on bağlı olarak
bassoon ağızla çalınan çalgı
be neutral tarafsız olmak
brass bando
cheer neşelendirmek
clarinet klarnet
classical klasik
come on! hadi!
conclude sonuçlandırmak
country kırsal kesim müziği
cymbals büyük zil
deafening sağır edici
determine belirlemek
disagreeing aynı fikirde olmamak
dispute tartışma
distract dikkatini dağıtmak
disturb rahatsız etmek
drums bateri
eerie ürkütücü
embedded saklı
estimated temperature tahmini sıcaklık
fame ün
fee ücret
folk halk
french horn fransız kornosu
funky çok iyi
genre tür
gradually yavaş yavaş
harp arp
healing şifalı
heroic kahramanca
humming mırıldama
ı don't think so hiç sanmıyorum
ı suppose sanırım
ı totally disagree kesinlikle katılmıyorum
ın my view fikrimce
ındeed gerçekten de
impact etki
increasing artan
incredible inanılmaz
inspiration ilham
interviewee görüşülen kimse
keyboard klavye
lyrics şarkı sözleri
majority çoğunluk
memorable unutulmaz
mesmerizing büyüleyici
minority azınlık
mix tape karışık kaset
no comment yorum yok
no doubt kuşkusuz
obligatory zorunlu
orally sözlü olarak
outburst patlak verme
pair of shoes bir çift ayakkabı
participant katılımcı
percussion vurmalı çalgılar
preference tercih
promotional reklamla ilgili
quote alıntı yapmak
raucous gürültülü
receive almak
relaxation dinlenme
remain calm soğukkanlılığını korumak

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12. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 12. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
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