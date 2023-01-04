12. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 12. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Lise öğretim müfredatında yer alan İngilizce dersi, başarılı olunduğu vakit öğrencilere büyük artılar kazandırmaktadır. Özellikle dil alanından üniversite sınavına girecek oln lise 12.sınıf öğrencileri bilhassa İngilizce dersine daha çok çalışmaktadır. İngilizce dersinde geri kalmamak için mutlaka 12. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri ve 12. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri bilmek gereklidir. Bizler de siz kıymetli öğrenciler için 12 sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları hakkında detaylara içeriğimizde yer verdik, 12 sınıf İngilizce kelimeleri nelerdir? Bu sorunun detaylı yanıtlarına ve 12.sınıf İngilizce kelimelerin anlamlarına sizler için derlediğimiz içerikte ulaşabilirsiniz.

12.Sınıf İngilizce Kelimeler Ve Türkçe Anlamları

Lise son yani 12.sınıf öğrencileri eğitim hayatlarının en yoğun geçtiği dönemdedirler. Sorumlun oldukları dersler arasında İngilizce dersi de bulunan 12. sınıf öğrencileri bu derste başarılı olmak adına, pek çok kelimenin yazılışlarını ve anlamlarını öğrenmelidirler. Üniversite öncesi eğitimde son aşama olan lise son sınıfta İngilizce dersi daha da teferruatlı ve ayrıntılı olmakta, öğrenciler farklı ve değişik alanlara ait yeni kelimeler öğrenmektedir. 12. sınıf İngilizce dersinde özellikle 1. ve 2. ünitelerde öğrenilmesi gereken bir çok kelime mevcuttur, bahsi geçen İngilizce kelimelerin yazılışı, anlamı ve telafuzu hakkında bili sahibi olamk öğrencilerin işini kolaylaştıracaktır. 12. Sınıf İngilizce kelimeler ise şunlardır;

- ads reklamlar

- award ödüllendirmek

- brass bando

- cheer neşelendirmek

- determine belirlemek

- drums bateri

- eerie ürkütücü

- folk halk

- healing şifalı

- incredible inanılmaz

- memorable unutulmaz

- preference tercih

- soul ruh

- team up birlikte çalışma

- violin keman

12. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri (Psychology)

all up hapı yutmuş immune system bağışıklık sistemi alternatively alternatifli olarak impact etki amused memnuniyet içinde influence etkilemek annoyed sinirli interaction etkileşim anxiety endişe interdependent birbirine bağlı olan anxious endişeli joyful neşeli approachable ulaşılabilir lip dudak approving onaylayıcı maintaining koruma blunt köreltmek miserable acınası borrow ödünç almak mood ruh hali bossy buyurgan mood swings ruh halinde ani değişimler calm sakin nervous gergin childish çocuksu neutral yansız chill out sakin ol optimistic iyimser client müşteri overhear kulak misafiri olmak competitor yarışmacı postpone ötelemek confusion karışıklık private özel contagious bulaşıcı puppeteer kukla oynatıcısı cope with baş etmek recall hatırlamak credibility güvenilirlik recently son zamanlarda deal with ile ilgilenmek releases serbest bırakılan debt borç respectful saygılı 12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri Human Rights allocated tahsis edilmiş alongside yanı sıra animal rights hayvan hakları antagonism düşmanlık application başvuru appreciate değerini artırmak arctic kuzey kutup bölgesi armband kolluk aspect hal associate birleştirmek at least en azından background geçmiş banner afiş basic resources temel kaynaklar battlefield harp meydanı beggar dilenci belief inanç berate paylamak blame suçlamak blanket battaniye blind kör brute kaba bulletin bülten bulletin boards bülten tahtaları bullfighting boğa güreşi cash prize para ödülü children rights çocuk hakları circumstance durum civilian sivil complain şikayet etmek complaint şikayet conscience vicdan constructed yapılı consumer tüketici cope with baş etmek copyright telif hakkı culture kültür deaf sağır decade onluk

12. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri (Music)