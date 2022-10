12. Sınıf İngilizce Konuları - MEB Lise 4 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

12. sınıf İngilizce konuları beraberinde değerli kazanımları lise 4 öğrencilerine sunmaktadır. 12. sınıf İngilizce müfredatı içinde birçok alana atıfta bulunan konulara rastlamak mümkündür. MEB tarafından lise 4 İngilizce konuları oldukça çeşitli hazırlandığı da ayrıca belirtilmelidir. Bu yılın müfredatı da elbette konular kadar zengin tutulmuştur. Ders kitabı analizinde de duruma rastlamak mümkündür. Bahsedilen çeşitlik 12. sınıf 1. ve 2. dönem İngilizce müfredatı ile öğrencilere sunulmuştur.

12. Sınıf İngilizce Konuları

12. sınıf İngilizce konuları 2022/2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere gösterilmeye başlamıştır. Lise 4 İngilizce konuları, ilk dönem ya da ikinci dönem fark etmeksizin çeşitli konu başlıklarını kapsamaktadır. Öğrenciler teknoloji ile alakalı metinlere rastlarken müzik, arkadaşlık, psikoloji konulu metinlere de rastlamaktadır. Bu nedenle konu çeşitliliği dikkat çekmektedir. 1. ve 2. dönem toplam konu sayısı ondur. Bu on konu başlığı sırasıyla şöyledir: Musıc, friendship, human right, coming soon, psychology, favors, new stories, alternative energy, technology, manners.

12. Sınıf 1. Dönem İngilizce Ders Konuları

12. sınıf 1. dönem İngilizce konu başlıklarının Türkçe karşılığı sırasıyla müzik, arkadaşlık, insan hakları ve yakındadır. Tam olarak ders kitabında geçen başlıklar ise şöyledir:

Music

Friendship

Human Rights

Coming Soon

12. Sınıf 2. Dönem İngilizce Ders Konuları

12. sınıf 1. dönem İngilizce konu başlıklarının Türkçe karşılığı sırasıyla psikoloji, iyilik haber hikayeleri, alternatif enerji, teknoloji ve davranış, tutumdur. Tam olarak ders kitabında geçen başlıklar ise şöyledir:

Psychology

Favors

News Stroies

Alternative Energy

Technology

Manners