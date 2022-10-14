12. Sınıf Kimya Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

Yeni eğitim dönemiyle birlikte sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler için, 12. Sınıf kimya konuları önem arz etmiştir. Özellikle üniversite sınavına hazırlık sürecinde son derece önemli bir konu olan MEB lise 4 müfredatı her sene öğrenciler tarafından araştırılmıştır. Böylece 12. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları önem kazanmıştır. Lise 4 kimya konuları birinci ve ikinci dönem şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler için önemli olan 12. Sınıf kimya konuları hakkında merak edilenler, bu yazımızın devamında sizlerle.

12. Sınıf Kimya Konuları

Lise son sınıfa geçen öğrencilerin merak ettikleri arasında, 12. Sınıf kimya konuları yer almıştır. Her sene değişen ve yenilenen müfredatla birlikte öğrenciler tarafından bu konular araştırılmıştır. 12. Sınıf kimya konuları şu şekildedir;

1. Ünite: Kimya ve Elektrik

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrisi

3. Ünite: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

12. Sınıf 1. ve 2. Dönem Kimya Müfredatı

12. Sınıf öğrencileri 1. ve 2. dönem kimya müfredatı konusunda araştırma yapmışlardır. Özellikle üniversiteye hazırlık sürecinde son derece önemli olan konular birinci ve ikinci döneme ayrılmıştır. Bunlar;

1. Dönem Konuları

1. Ünite: Kimya ve Elektrik

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-Molekül Geometrisi

3. Ünite: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel

2. Dönem Konuları

3. Ünite: Organik Bileşikler

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil Bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Lise 4 Kimya Konuları

Lise 4. sınıfa geçiş yapan öğrenciler için kimya konuları son derece önemlidir. 12. Sınıf kimya müfredatı MEB konuları hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, bunun için internette araştırma yapmışlardır. Lise 4 kimya konuları, konu başlıkları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu konular; kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş, organik bileşikler, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler şeklindedir.