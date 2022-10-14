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Haberler Eğitim Haberleri 12. Sınıf Kimya Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:46 Son Güncelleme: 14.10.2022 10:46

12. Sınıf Kimya Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

12. Sınıf Kimya Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları 1. Ve 2. Dönem

Lise sona geçişle birlikte pek çok kişinin aklını kurcalayan 12. Sınıf kimya konuları sıkça araştırılmıştır. Yeni eğitim döneminde MEB lise 4 derslerinin ne olduğu merak edilenler arasındadır. 12. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları büyük öneme sahiptir. Sınava hazırlanan öğrenciler için de aynı şekilde önem arz eden 12. Sınıf kimya konuları sıkça araştırılır. Bu yazımızda sizler için, 12. Sınıf kimya dersi konuları hakkında merak edilen bilgilere değindik.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler için, 12. Sınıf kimya konuları önem arz etmiştir. Özellikle üniversite sınavına hazırlık sürecinde son derece önemli bir konu olan MEB lise 4 müfredatı her sene öğrenciler tarafından araştırılmıştır. Böylece 12. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları önem kazanmıştır. Lise 4 kimya konuları birinci ve ikinci dönem şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler için önemli olan 12. Sınıf kimya konuları hakkında merak edilenler, bu yazımızın devamında sizlerle.

12. Sınıf Kimya Konuları

Lise son sınıfa geçen öğrencilerin merak ettikleri arasında, 12. Sınıf kimya konuları yer almıştır. Her sene değişen ve yenilenen müfredatla birlikte öğrenciler tarafından bu konular araştırılmıştır. 12. Sınıf kimya konuları şu şekildedir;

1. Ünite: Kimya ve Elektrik

  • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon

2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

  • Anorganik ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme-Molekül Geometrisi

3. Ünite: Organik Bileşikler

  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler

4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları

12. Sınıf 1. ve 2. Dönem Kimya Müfredatı

12. Sınıf öğrencileri 1. ve 2. dönem kimya müfredatı konusunda araştırma yapmışlardır. Özellikle üniversiteye hazırlık sürecinde son derece önemli olan konular birinci ve ikinci döneme ayrılmıştır. Bunlar;

1. Dönem Konuları

1. Ünite: Kimya ve Elektrik

  • İndirgenme Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon

2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş

  • Anorganik ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme-Molekül Geometrisi

3. Ünite: Organik Bileşikler

  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel

2. Dönem Konuları

3. Ünite: Organik Bileşikler

  • Hidrokarbonlar
  • Fonksiyonel Gruplar
  • Alkoller
  • Eterler
  • Karbonil Bileşikleri
  • Karboksilik Asitler
  • Esterler

4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

  • Fosil Yakıtlar
  • Alternatif Enerji Kaynakları

Lise 4 Kimya Konuları

Lise 4. sınıfa geçiş yapan öğrenciler için kimya konuları son derece önemlidir. 12. Sınıf kimya müfredatı MEB konuları hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, bunun için internette araştırma yapmışlardır. Lise 4 kimya konuları, konu başlıkları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu konular; kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş, organik bileşikler, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler şeklindedir.

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12. Sınıf Kimya Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)
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