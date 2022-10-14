12. Sınıf Kimya Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. Ve 2. Dönem)

Yeni eğitim dönemiyle birlikte sınava hazırlık sürecinde olan öğrenciler için, 12. Sınıf kimya konuları önem arz etmiştir. Özellikle üniversite sınavına hazırlık sürecinde son derece önemli bir konu olan MEB lise 4 müfredatı her sene öğrenciler tarafından araştırılmıştır. Böylece 12. Sınıf öğrencileri için kimya ders kitabı müfredatı ve kazanımları önem kazanmıştır. Lise 4 kimya konuları birinci ve ikinci dönem şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Öğrenciler için önemli olan 12. Sınıf kimya konuları hakkında merak edilenler, bu yazımızın devamında sizlerle.
Lise son sınıfa geçen öğrencilerin merak ettikleri arasında, 12. Sınıf kimya konuları yer almıştır. Her sene değişen ve yenilenen müfredatla birlikte öğrenciler tarafından bu konular araştırılmıştır. 12. Sınıf kimya konuları şu şekildedir;
1. Ünite: Kimya ve Elektrik
2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş
3. Ünite: Organik Bileşikler
4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
12. Sınıf öğrencileri 1. ve 2. dönem kimya müfredatı konusunda araştırma yapmışlardır. Özellikle üniversiteye hazırlık sürecinde son derece önemli olan konular birinci ve ikinci döneme ayrılmıştır. Bunlar;
1. Dönem Konuları
1. Ünite: Kimya ve Elektrik
2. Ünite: Karbon Kimyasına Giriş
3. Ünite: Organik Bileşikler
2. Dönem Konuları
3. Ünite: Organik Bileşikler
4. Ünite: Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
Lise 4. sınıfa geçiş yapan öğrenciler için kimya konuları son derece önemlidir. 12. Sınıf kimya müfredatı MEB konuları hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, bunun için internette araştırma yapmışlardır. Lise 4 kimya konuları, konu başlıkları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu konular; kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş, organik bileşikler, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler şeklindedir.