12. Sınıf Matematik Konuları - MEB Lise 4 - 12. Sınıf Matematik Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

12. sınıf Matematik konuları, öğrencilerin lise hayatı boyunca zorlayan özelliktedir. Çünkü lise 4 konuları içeriği bakımından az konuları kapsasa da zorlayıcı konulardır. MEB de lise 4 matematik programı için Yükseköğretim Kurumları Sınavını baz alarak hareket etmiştir. Tüm dersler de olduğu gibi 12. sınıf matematik müfredatı meb tarafından kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu düzenlemeler 12. sınıf 1. ve 2. dönem matematik müfredatı için yararlı olmuştur.

12. Sınıf Matematik Konuları

2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamıştır. Yeni bir eğitim öğretim yılı demek bir üst sınıfa geçmek ve küçükler için 1. sınıfa başlamak demektir. Her yılın eğitim ve öğretim döneminde bütün derslerin kendine özgü konuları ve müfredatı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından titizlikle hazırlanmaktadır. Ayrıca ilkokul, ortaöğretim ve liselerin iki dönemden oluşması 1. ve 2. dönem ders müfredatları kapsamındaki konuların farklı olmasına neden olmuştur. Matematik dersi de ilkokuldan liseye kadar öğrencilere gösterilen bir ders olup her yıl farklı konularla müfredat oluşturulmaktadır. Sınıfların seviyesi arttıkça konuların zorluğu, içeriği de artmaktadır. Bu nedenle Lise 4 matematik konuları zorlayıcı olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavını baz alan konuları kapsamaktadır. 12. sınıf matematik müfredatının ilk döneminde beş tane ünite vardır. Sırasıyla Ünitelerin isimleri şu şekildedir: Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, trigonometri, dönüşümler ve türevdir. 12. sınıf matematik müfredatının ikinci döneminde ise toplamda üç ünite vardır. İkinci dönemin ünite başlıkları ise şöyledir: Türev, integral ve analitik geometridir.

12. Sınıf 1. Dönem Matematik Ders Kitabı Müfredatı

12. sınıf matematik konuları ünite ve içerik bakımından diğer yıllara oranla ne kadar az gözükse de konu içeriği oldukça yoğundur. 12. sınıfın İlk döneminde yer alan fonksiyonlar Yükseköğretim Kurumları Sınavının son yedi yılında toplam 14 tane çıkmıştır. Diziler konusunda ise sınavda muhakkak bir soruya yer verilmiştir. Trigonometri konusu her yıl muhakkak çıkan ve soru sayısı da oldukça fazla olan bir konudur. Aynı şekilde türevde matematik konusu olarak bu özelliğe sahiptir. 12. sınıf 1. dönem matematik ders kitabı müfredatı sırasıyla şu şekildedir:

1. Ünite-Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

- Üstel Fonksiyonlar

- Logaritma Fonksiyonu

-Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. Ünite-Diziler

- Gerçek Sayı Dizileri

3. Ünite-Trigonometri

- Toplam Fark ve İki Kat Açı Formülleri

- Trigonometrik Denklemler

4. Ünite-Dönüşümler

- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ünite-Türev

- Limit ve Süreklilik

12. Sınıf 2. Dönem Matematik Ders Kitabı Müfredatı

Lise 4'ün matematik dersinin ikinci dönemi toplamda üç üniteden oluşmaktadır. Üç ünite sırasıyla türev, integral ve analitik geometridir. İlk dönemde olduğu gibi türev konusunun devamı ikinci dönemde öğrencilere gösterilmektedir. Türev ve integral Yükseköğretim Kurumları Sınavının soru dağılımında en çok sayıya sahip iki konudur. Bu nedenle lise 4 öğrencilerinin bu iki konuya yoğunlaşması yararlı olacaktır. 12. sınıf 2. dönem matematik ders kitabı müfredatı üç üniteden oluşmaktadır fakat konu içeriği birkaç konu başlığını daha içermektedir. 12. sınıf 2. dönem matematik ders kitabı müfredatı sırasıyla şu şekildedir:

5. Ünite-Türev

- Anlık Değişim Oranı ve Türev

- Türevin Uygulamaları

6. Ünite-İntegral

- Belirsiz İntegral

- Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. Ünite-Analitik Geometri

- Çemberin Analitik İncelenmesi