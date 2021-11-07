12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf İnkılap Tarihi konuları ve müfredatı

Çoğunlukla Cumhuriyet dönemi ve o dönemde yapılan yenilik ve değişimlerin anlatıldığı bir ders olan inkılap dersinde aynı zamanda Atatürk'ün ilke ve inkılapları da anlatılmaktadır. Hemen hemen 100 yıllık bir zaman diliminin anlatıldığı ders olan inkılap tarihi yakın tarihi anlamak açısından da oldukça öneme sahiptir.
12. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
1-XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
- Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı
- XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
- I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
2-Milli Mücadele
- Kuva-yi Milliye'nin Oluşumundan Büyük Millet Meclisine
- Büyük Millet Meclisinin Açılış Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler
- Sevr Antlaşması
- Milli Mücadele'de Doğu ve Güney Cephesi
- Milli Mücadele'de Batı Cephesi
- Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması
- Milli Mücadele Kahramanları
3-Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
- Atatürk İlkeleri
- Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
- Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
- Eğitim ve Kültür Alanlarında İnkılaplar ve Gelişmeler
- Toplumsal Alanda İnkılaplar ve Gelişmeler
- Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
- Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler
- Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar
12. SINIF 2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
4-İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
- Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
- İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde
- Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
- İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
- Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler
- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
- İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler
5-II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
- II. Dünya Savaşı
- II. Dünya Savaşı'nda Türkiye
- II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları
6-II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
- 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
- II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
- 1950'lerde Türkiye
7-Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
- 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
- 1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası
- 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye
8-XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
- 1990 Sonrasında Türkiye
- 1990 Sonrasında Dünya'daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri