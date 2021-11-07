12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf İnkılap Tarihi konuları ve müfredatı

Çoğunlukla Cumhuriyet dönemi ve o dönemde yapılan yenilik ve değişimlerin anlatıldığı bir ders olan inkılap dersinde aynı zamanda Atatürk'ün ilke ve inkılapları da anlatılmaktadır. Hemen hemen 100 yıllık bir zaman diliminin anlatıldığı ders olan inkılap tarihi yakın tarihi anlamak açısından da oldukça öneme sahiptir.

12. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

1-XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Mustafa Kemal'in Eğitim ve Askerlik Hayatı

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

I. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

2-Milli Mücadele

Kuva-yi Milliye'nin Oluşumundan Büyük Millet Meclisine

Büyük Millet Meclisinin Açılış Süreci ve Sonrasındaki Gelişmeler

Sevr Antlaşması

Milli Mücadele'de Doğu ve Güney Cephesi

Milli Mücadele'de Batı Cephesi

Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması

Milli Mücadele Kahramanları

3-Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Atatürk İlkeleri

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Eğitim ve Kültür Alanlarında İnkılaplar ve Gelişmeler

Toplumsal Alanda İnkılaplar ve Gelişmeler

Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

12. SINIF 2. DÖNEM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

4-İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde

Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

Atatürk Dönemi'nde İç Politikadaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler

İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5-II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları

6-II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası

1950'lerde Türkiye

7-Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

1960 Sonrasında Dünya Siyaseti

1960'lardan itibaren Türk Dış Politikası

1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8-XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya