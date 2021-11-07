12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Adını sıkça duyduğumuz, kiminin eserlerine çokça hakim olduğumuz kimininkini ise az çok bildiğimiz pek çok şair ve yazar bulunmaktadır. Bu edebiyatçıların birçoğu Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarındandır. 12. Sınıf edebiyat dersinin en güzel kısımlarından biri de adını duyduğumuz edebiyatçılardan bazılarının hayatta olmasıdır. Keyifli ve derinlikli bir ders olan 12.sınıf edebiyat dersi yakın zaman edebiyatını içermesi açısından da oldukça kıymetlidir. İşte, öğrencilerin sınavlarda da karşılarına çıkacağı 12. Sınıf edebiyat müfredatı…
12. Sınıf 1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı konuları
1-Giriş
- Edebiyat-Felsefe İlişkisi
- Edebiyat-Psikoloji İlişkisi
- Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
- İlk Örneklerden Günümüze Türkçe'nin Önemli Sözlükleri
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
2-Hikaye
- 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye
- Küçürek (Minimal) Hikaye
- Kelimede Anlam
3-Şiir
- Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
- Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
- Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
- Garip Akımını Temsil Eden Şiir
- İkinci Yeni Şiiri
- Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
- 1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
- 1980 Sonrası Türk Şiiri
- Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri
12. Sınıf 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı konuları
4-Roman
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
- 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
- Türk Dünyası Edebiyatında Roman
- Dünya Edebiyatında Roman
- Paragrafta Anlam
5-Tiyatro
- 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu
6-Deneme
- Dünya Edebiyatında Deneme
- Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme
- Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme
7-Söylev (Nutuk)
- Cumhuriyet Dönemi'nde Söylev
- İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
- İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev