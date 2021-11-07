12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları - MEB 2021-2022 12. sınıf Edebiyat konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Adını sıkça duyduğumuz, kiminin eserlerine çokça hakim olduğumuz kimininkini ise az çok bildiğimiz pek çok şair ve yazar bulunmaktadır. Bu edebiyatçıların birçoğu Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarındandır. 12. Sınıf edebiyat dersinin en güzel kısımlarından biri de adını duyduğumuz edebiyatçılardan bazılarının hayatta olmasıdır. Keyifli ve derinlikli bir ders olan 12.sınıf edebiyat dersi yakın zaman edebiyatını içermesi açısından da oldukça kıymetlidir. İşte, öğrencilerin sınavlarda da karşılarına çıkacağı 12. Sınıf edebiyat müfredatı…

12. Sınıf 1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı konuları

1-Giriş

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçe'nin Önemli Sözlükleri

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

2-Hikaye

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi'nde Hikaye

Küçürek (Minimal) Hikaye

Kelimede Anlam

3-Şiir

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Milli Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri

Dini Değerleri, Geleneğe Duyarlığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

12. Sınıf 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı konuları

4-Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı

1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman

Türk Dünyası Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

Paragrafta Anlam

5-Tiyatro

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6-Deneme

Dünya Edebiyatında Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme

Cumhuriyet Dönemi'nde (1960 Sonrası) Deneme

7-Söylev (Nutuk)