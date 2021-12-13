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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:22

120 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 120 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur? e1

120 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 120 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur? e1

Sınavlarda, matematik problemlerinde, soruları çözmek için ve günlük hayatımızın pek çok yerinde çarpanlar, yani bir sayıyı bölen diğer sayılar, konusunu bilmek oldukça önemlidir. 120 sayısı da sorularda, sınavlarda sıklıkla karşınıza çıkabilecek bir sayıdır. Bu nedenle 120 sayısının çarpanlarını ve bu çarpanların nasıl bulunacağını sizler için bu yazımızda derledik. İşte 120’nin çarpanları nasıl bulunur sorusunun yanıtı!

Çarpanlar konusunda bilinmesi gereken birkaç önemli nokta öğrenildikten sonra bu konu sizin için oldukça kolay bir konu olacaktır. Çarpanları merak edilen 120 sayısının da 16 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan bir tanesi 120 yani sayının kendisi diğeri ise 1 sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

120 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar konusu oldukça karışık gelse de kolay konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolay yöntemler ile bir sayının çarpanları oldukça kolay şekilde bulunabilir. 120 sayısının çarpanları da merak edilmektedir. 120 sayısının 16 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar ise küçükten büyüğe sıralanmış şekilde;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 15
  • 20
  • 30
  • 40
  • 60
  • 120

Sayıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

120 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayısının çarpanlarını bulmak oldukça basit bir iki işleme dayanmaktadır. Bu işlemleri öğrendikten ve uygulamaya başladıktan sonra ise çarpan bulma işi oldukça kolaylaşmaktadır. Bir sayının çarpanlarını bulmak için 2 doğal sayısından başlayarak 2, 3, 4 gibi sayıların karelerini almak ile işe başlamak gerekmektedir. Bu işleme ise çarpanını bulacağımız sayının daha yükseğini bulacağımız sayıya dek devam ederiz. Bu işlem 120 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • 22= 4
  • 32= 9
  • 42= 16
  • 52= 25
  • 62= 36
  • 72= 49
  • 82= 64
  • 92= 81
  • 102= 100
  • 112= 121 (11 sayısını bu işleme dahil etmeyiz çünkü 121 sayısı 120 sayısından daha büyüktür)

Bu işlemden sonra, çarpan bulma işlemine 120 sayısını elde ettiğimiz sayılara bölerek devam ederiz. Bu işlem ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • 120/1= 120
  • 120/2= 60
  • 120/3= 40
  • 120/4= 30
  • 120/5= 25
  • 120/6= 20
  • 120/7= yok
  • 120/8= 15
  • 120/9= yok
  • 120/10= 12

Bu işlemlerden yola çıkarak 120 sayısının 16 çarpanı olduğunu ve bu çarpanların

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 40
  • 60
  • 120 sayıları olduğunu söyleyebiliriz.

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120 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 120 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur? e1
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