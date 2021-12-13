120 Sayısının Çarpanları Nelerdir? 120 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur? e1

Çarpanlar konusunda bilinmesi gereken birkaç önemli nokta öğrenildikten sonra bu konu sizin için oldukça kolay bir konu olacaktır. Çarpanları merak edilen 120 sayısının da 16 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan bir tanesi 120 yani sayının kendisi diğeri ise 1 sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

120 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar konusu oldukça karışık gelse de kolay konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolay yöntemler ile bir sayının çarpanları oldukça kolay şekilde bulunabilir. 120 sayısının çarpanları da merak edilmektedir. 120 sayısının 16 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar ise küçükten büyüğe sıralanmış şekilde;

1

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

30

40

60

120

Sayıları olarak karşımıza çıkmaktadır.

120 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayısının çarpanlarını bulmak oldukça basit bir iki işleme dayanmaktadır. Bu işlemleri öğrendikten ve uygulamaya başladıktan sonra ise çarpan bulma işi oldukça kolaylaşmaktadır. Bir sayının çarpanlarını bulmak için 2 doğal sayısından başlayarak 2, 3, 4 gibi sayıların karelerini almak ile işe başlamak gerekmektedir. Bu işleme ise çarpanını bulacağımız sayının daha yükseğini bulacağımız sayıya dek devam ederiz. Bu işlem 120 sayısı için şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

9 2 = 81

10 2 = 100

112= 121 (11 sayısını bu işleme dahil etmeyiz çünkü 121 sayısı 120 sayısından daha büyüktür)

Bu işlemden sonra, çarpan bulma işlemine 120 sayısını elde ettiğimiz sayılara bölerek devam ederiz. Bu işlem ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

120/1= 120

120/2= 60

120/3= 40

120/4= 30

120/5= 25

120/6= 20

120/7= yok

120/8= 15

120/9= yok

120/10= 12

Bu işlemlerden yola çıkarak 120 sayısının 16 çarpanı olduğunu ve bu çarpanların