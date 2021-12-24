121’in Asal Çarpanları Nelerdir? 121 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

121 sayısının bazı önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden en önemlisi tam kare bir ifade olmasıdır. Tam kare, bir sayının çarpanlarının birinden 2 tane bulunması demektir. Ayrıca her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. 1 sayısı tüm doğal sayıların çarpanı iken diğer çarpan sayının kendisidir. Sadece belirttiğimiz bu çarpanları içeren sayılara ise asal sayılar denmektedir.

121 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o sayının pozitif tam sayı bölenlerini ifade etmektedir. Bu açıdan baktığımızda çarpanlar konusunu bilmek, bölme ve bölünebilme gibi konularda fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. 121 sayısının çarpanlarından asal olanları da bulunmaktadır. Bu çarpanları bulmanın 3 temel yolu vardır:

İlk olarak 121 sayısının tüm çarpanları bulunur. Bu işlemin ardından asal olanlar seçilerek 121 sayısının asal çarpanları bulunmuş olunur. Fakat bu yöntem daha çok çarpanı az olan sayılarda kolaylık sağlamaktadır.

İkinci yöntem olarak çarpan ağacını göstereceğiz. Bu yöntemde en üste 121 sayısı yazılarak 121 sayısını bölen en küçük asal sayıdan başlanarak aşağı doğru bölerek inilir. İki okla inildiği için o okları gösteren sayıların çarpımı 121 sayısını vermesi gerekmektedir. Bu işleme devam edilip en altta iki tane asal sayı kaldığında işleme son verilir. Çarpan ağacından kalan asal sayılar, 121 sayısının asal çarpanları olarak geçmektedir.

Üçüncü olarak 121 sayısının bölen listesini oluşturacağız. 121 sayısının sağına aşağı doğru uzun bir çizgi çekilir. Bu işlemin ardından 121 sayısını bölen en küçük asal sayıdan başlanarak bölme işlemi yapılır. 121'i bölen sal sayılar çizginin sağına yazılırken bölüm sonucu oluşan sayı, 121 sayısının altına yazılmaktadır. Bu işlemlere devam edilip çizginin solunda 1 sayısı kaldığında işlem sonlandırılır ve çizginin sağında kalan asal sayılar, 121 sayısının asal çarpanlarıdır.

121 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

121 sayısının çarpanlarını incelediğimizde karşımıza 3 tane çarpan çıkmaktadır. Bu çarpanlardan bir tanesi 121 sayısının asal çarpanıdır. Ayrıca 121 sayısının tam kare bir ifade olduğunu söylemiştik. 121 sayısının çarpanları 1, 11, 121 sayılarıdır. Bu çarpanlardan 11 sayısı ise 121 sayısının asal çarpanıdır.