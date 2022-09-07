122 bin 209 aday için yeni şans

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirmeler bugün başlıyor. 13 Eylül'e kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Ek kontenjanla ilgili detayların anlatıldığı kılavuz da dün ÖSYM tarafından yayımlandı. Buna göre Türkiye genelindeki üniversitelerde toplam 122 bin 209 boş kontenjan var. Başka bir deyişle 122 bin 209 aday için üniversiteli olma şansı var. Ek tercih yapabilmek için 2022 genel yerleştirmede bir programa yerleşmemiş olmak gerekiyor. Başvuru ücreti ise bu yıl 30 TL olarak belirlendi. Genel yerleştirme sonrası üniversitelerde 16 bin 437 boş kontenjan kalmıştı. Üniversitelere yerleşen adaylardan 105 bin 772'si kayıt yaptırmaktan vazgeçince boş kontenjan sayısı 122 bin 209 oldu. En fazla kontenjan açığı 2 bin 290 ile inşaat mühendisliğinde. Mimarlıkta ise 1937 boş kontenjan oluştu. Tıp fakültelerinde 505'i vakıfta, 143'ü KKTC'de, 1 de devlette olmak üzere toplam 649 boş kontenjan var. Hukuk fakültelerinde 1069, diş hekimliğinde 388, eczacılıkta ise 71 boş kontenjan bulunuyor.