126’nın Asal Çarpanları Nelerdir? 126 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

126 sayısı akademik anlamda karşımıza oldukça fazla çıkan bir sayıdır. Bunun nedeni içerisinde bazı önemli asal çarpanları içermesidir. Bu asal çarpanları bulmak zaman zaman zor olsa da 126 gibi küçük sayılarda oldukça kolaydır. Genelde bir sayının asal çarpanlarını bulmak için temel 3 yöntem vardır. Bahsettiğimiz bu 3 yöntemden herhangi birinin kullanarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

126 sayısının asal çarpanları nasıl bulunur?

126 sayısı matematikte pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni önemli asal çarpanlarının bulunmasıdır. Bu asal çarpanlar matematikte pek çok konuda büyük öneme sahiptir. Özellikle bölünebilme kuralları ve EBOB EKOK gibi konularda kolaylık sağlamaktadır. Bu asal çarpanları bulmak içinse temel 3 yöntem bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birini uygulayarak 126 sayısının asal çarpanlarını bulabilirsiniz. Bahsettiğimiz yöntemler şunlardır:

Bu yöntemde ilk olarak 126 sayısının tüm çarpanları teker teker yazılmalıdır. Tüm çarpanlar yazıldıktan sonra bu çarpanlar arasından asal çarpanlar seçilir ve sonuca ulaşılmış olunur.

Bir diğer yöntem ise çarpan ağacı yöntemidir. Çarpan ağacı yönteminde 126 sayısı en üste yazılarak sırasıyla en küçük asal sayıdan başlanarak bölünür ve aşağı doğru inilir. En altta iki asal sayı kalana kadar bu yönteme devam edilir. Sonuç olarak hangi asal sayılar bu sayıyı böldüyse o asal sayılar 126 sayısının asal çarpanlarıdır.

Sonuncu yöntem olarak bölen listesini göstereceğiz. Burada 126 sayısının sağına aşağı doğru inen büyük bir çizgi çekilir ve 126 sayısını bölebilen asal sayılar sağ tarafa yazılarak teker teker bölünür. Çizginin solunda en altta asal sayı kalana kadar işleme devam edilir. Bu işlem sonucunda sağ tarafta kalan asal sayılar 126 sayısının asal çarpanlarıdır.

126 sayısının asal çarpanları nelerdir?

126 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunduğunu yukarıda göstermiştik. Bu yöntemlere sadık kalındığında 126 sayısının asal çarpanları 2,3 ve 7 olarak bulunur. Bu asal sayılar aynı zamanda 126 sayısının pozitif tam bölenleri olarak da kullanılmaktadır.