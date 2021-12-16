126’nın Asal Çarpanları Nelerdir? 126 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

126 sayısı akademik anlamda karşımıza oldukça fazla çıkan bir sayıdır. Bunun nedeni içerisinde bazı önemli asal çarpanları içermesidir. Bu asal çarpanları bulmak zaman zaman zor olsa da 126 gibi küçük sayılarda oldukça kolaydır. Genelde bir sayının asal çarpanlarını bulmak için temel 3 yöntem vardır. Bahsettiğimiz bu 3 yöntemden herhangi birinin kullanarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.
126 sayısı matematikte pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni önemli asal çarpanlarının bulunmasıdır. Bu asal çarpanlar matematikte pek çok konuda büyük öneme sahiptir. Özellikle bölünebilme kuralları ve EBOB EKOK gibi konularda kolaylık sağlamaktadır. Bu asal çarpanları bulmak içinse temel 3 yöntem bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birini uygulayarak 126 sayısının asal çarpanlarını bulabilirsiniz. Bahsettiğimiz yöntemler şunlardır:
126 sayısının asal çarpanlarının nasıl bulunduğunu yukarıda göstermiştik. Bu yöntemlere sadık kalındığında 126 sayısının asal çarpanları 2,3 ve 7 olarak bulunur. Bu asal sayılar aynı zamanda 126 sayısının pozitif tam bölenleri olarak da kullanılmaktadır.