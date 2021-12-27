12’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 12 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Asal çarpanlar, EBOB EKOK konusundan birçok konuya kadar bilgi sahibi olmamızı sağlar. Asal çarpanların bulmanın ise bazı temel yöntemleri bulunmaktadır. Bu yollardan bazıları günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. 12 sayısının da bu yöntemlere bulunabilen 2 tane asal çarpanı bulunmaktadır.

12 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

12 sayısının çarpan sayısı pek fazla değildir. Bunun nedenlerinden biri de sayı değerinin diğer doğal sayılara göre çok küçük olmasıdır. Fakat çoğunlukla sayı değerinin asal çarpan sayısıyla bir orantısı bulunmamaktadır. Bu bilgilere bakarak 12'nin asal çarpanlarını bulurken şu yöntemlere bakabilirsiniz:

İlk olarak 12 sayısının tüm çarpanları teker teker bulunur. Bu işlemin ardından asal sayı tanımında uyanlar, 12'nin asal çarpanlarıdır.

İkinci bir yöntem olarak çarpan ağacı oluşturabilirsiniz. 12 sayısı en üste yazılır ve aşağı doğru oklarla inilip ikili çarpım işlemi yapılarak üstteki sayı elde edilir. Burada önemli nokta, 12 sayısın en küçük asal çarpanından başlanarak sayılar parçalanmaya başlanır. En altta 2 tane asal sayı kalana kadar devam edilir ve işlem bittiğinde çarpan ağacında kalan asal sayılar, 12 sayısının asal çarpanlarıdır.

Üçüncü yöntemde de asal çarpanlarına ayıracağız. 12 sayısının sağına aşağına inen büyük bir çizgi atılarak 12 sayısı bölünmeye başlanır. Çizginin sağına 12 sayısını bölen asal sayılar yazılırken sol tarafa ise bölme işlemi sonucu oluşan sayılar yazılır. Sol en altta 1 sayısı elde edildiği zaman işlem biter ve çizginin sağında kalan sayılar 12'nin asal çarpanlarıdır.

12'nin Asal Çarpanları Nelerdir?

Asal çarpanların öneminden yukarıda bahsetmiştik. Buradan yola çıkarak 12 sayısının asal çarpanlarını inceleyeceğiz. Bu çarpanları bulurken herhangi bir yöntemden birini seçerek işleme başlayabilirsiniz. Gerekli işlemler sonucunda 12'nin asal çarpanları 2 ve 3 sayılarıdır. Bu sayıları bilmek, bölme ve bölünebilme gibi matematiğin temel konularından bazıları hakkında oldukça kolaylık sağlayacaktır.