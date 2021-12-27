12’nin Asal Çarpanları Nelerdir? 12 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

Asal çarpanlar, EBOB EKOK konusundan birçok konuya kadar bilgi sahibi olmamızı sağlar. Asal çarpanların bulmanın ise bazı temel yöntemleri bulunmaktadır. Bu yollardan bazıları günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. 12 sayısının da bu yöntemlere bulunabilen 2 tane asal çarpanı bulunmaktadır.
12 sayısının çarpan sayısı pek fazla değildir. Bunun nedenlerinden biri de sayı değerinin diğer doğal sayılara göre çok küçük olmasıdır. Fakat çoğunlukla sayı değerinin asal çarpan sayısıyla bir orantısı bulunmamaktadır. Bu bilgilere bakarak 12'nin asal çarpanlarını bulurken şu yöntemlere bakabilirsiniz:
Asal çarpanların öneminden yukarıda bahsetmiştik. Buradan yola çıkarak 12 sayısının asal çarpanlarını inceleyeceğiz. Bu çarpanları bulurken herhangi bir yöntemden birini seçerek işleme başlayabilirsiniz. Gerekli işlemler sonucunda 12'nin asal çarpanları 2 ve 3 sayılarıdır. Bu sayıları bilmek, bölme ve bölünebilme gibi matematiğin temel konularından bazıları hakkında oldukça kolaylık sağlayacaktır.