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Giriş Tarihi: 21.10.2023 10:51 Son Güncelleme: 21.10.2023 11:03

13 ülkeden 50 tıp öğrencisi KKTC’de ağırlandı

Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) tam üyesi olan MSANC, parçası olduğu “Uluslararası Staj Değişim Programı” kapsamında; İtalya, İsveç, Finlandiya, İspanya, Rusya, Brezilya, Slovakya, Ukrayna, Litvanya, Macaristan, Meksika, Çekya, İrlanda ve Arjantin’den oluşan 13 farklı ülkeden 50 tıp öğrencisini KKTC’de ağırladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
13 ülkeden 50 tıp öğrencisi KKTC’de ağırlandı

İki aylık staj süresinde KKTC'nin kültürünü de deneyimleyen öğrenciler; Girne, Mağusa, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele'de tarihi yerleri gezdi. Öğrenciler, düzenlenen kültürel etkinliklerle de danstan yemeğe kadar Kıbrıs Türk kültürü ile tanışma fırsatı yakaladı.

Dünyanın farklı ülkelerinde tıp eğitimi alan üniversite öğrencilerini Yakın Doğu Üniversitesi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden YDÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, "Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın 143 ülkesinden öğrencisiyle uluslararası bir üniversite kimliğine sahip. Yurtdışında eğitim gören tıp fakültesi öğrencileri de bu çok kültürlü yapıda, kendilerini evlerinde hissetti" dedi.

Uluslararası Staj Değişim Programı ile dünyada tıp eğitimi alan farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya gelerek, mesleki ve kültürel deneyimler kazandıklarını ifade eden Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Sara Darweesh, "Staj programı kapsamında KKTC'de ağırladığımız 13 ülkeden 50 tıp öğrencisi, YDÜ Hastanesi'nin donanımlı alt yapısı ve uzman kadrosundan önemli bilgiler edinerek deneyim kazandı" diye konuştu.

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13 ülkeden 50 tıp öğrencisi KKTC’de ağırlandı
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